الأربعاء 12 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

قبيل انطلاق احتفالاته.. من هو مؤسس دير المحرق بأسيوط؟

دير المحرق بأسيوط
دير المحرق بأسيوط

يترأس الأنبا بيجول، أسقف ورئيس دير المحرق بأسيوط، في 18 يونيو 2028، احتفالات  دير السيدة العذراء مريم المحرق بمحافظة أسيوط،  السنوية بعيد "العذراء حالة الحديد"، واستقبال الدير للزوار على مدار فترة الاحتفالات.

وتستمر احتفالات دير المحرق السنوية بعيد العذراء حالة الحديد، لمدة 10 أيام متصلة، يتم خلالها استقبال الزوار وإقامة القداسات إلى جانب مشاركة عددًا من أساقفة الكنيسة في احتفالات الدير بالسيدة العذراء مريم.

ومن أبرز الأساقفة المشاركين في احتفالات "حالة الحديد" إلى جانب الأنبا بيجول أسقف ورئيس الدير، الأنبا بضابا أسقف نجع حمادي للأقباط الأرثوذكس، والأنبا ثاؤفيلس أسقف منفلوط، والأنبا فيلوباتير أسقف أبو قرقاص، والأنبا أغناطيوس أسقف المحلة الكبري، والأنبا بيسنتي أسقف أبنوب والفتح، والأنبا بيمن مطران نقادة.

وفي هذا التقرير نستعرض أبرز المعلومات عن مؤسس دير المحرق بأسيوط:-

 

 من هو مؤسس دير المحرق؟
 

ووفقًا للصفحة الرسمية لدير المحرق بأسيوط، انه كان لموقع كنيسة السيدة العذراء الأثرية الكائنة في برية قسقام نصيب في جذب البعض إلى السكنى والتعبد بجوارها لما لها من البساطة وتواضع الحال وامتياز فريد حيث إنها كانت مأوى آمنًا وملجأ للعائلة المقدسة التي عاشت فيها، في صورة فقيرة متواضعة، فأصبح المكان مقدسًا بهم.


فكان لسان حال الذين أتوا للتعبد والانفراد حول الكنيسة، أن كل من يأتي حبًا في حياة البتولية متغربًا عن العالم ويعيش في فقر واتضاع كما عاشت العائلة المقدسة، سيُمنح البركة التي باركها رب المجد لهذا المكان وينال إكليل الحياة الأبدية في ملكوت السموات.


وبعد نياحة القديس الأنبا باخوميوس أب الشركة انتشرت الأديرة الباخومية على يد تلاميذه في كل أنحاء مصر، كما أتبعت كثير من الجماعات الرهبانية الأخرى قوانين الأنبا باخوميوس دون الانضمام إلى أديرة الشركة الباخومية، وبنى البعض الأخر الأديرة واستقى من النظام الباخومي نظامًا خاصًا له. 


وقد جاء بعض من تلاميذ القديس الأنبا باخوميوس أو على الأقل جماعة من رهبان الشركة الباخومية إلى جبل قسقام في النصف الأخير من القرن الرابع واشتركوا مع القاطنين حول الكنيسة في تأسيس الدير وإن كان غير معروف وقت مجيئهم بالتحديد، إلا أنه حدث بعد نياحة القديس الأنبا باخوميوس أب الشركة عام ٣٤٨م

الانبا بيجول مؤسس دير المحرق دير المحرق من هو مؤسس دير المحرق أسقف ورئيس دير المحرق دير السيدة العذراء العذراء حالة الحديد

مواد متعلقة

الأنبا عمانوئيل يترأس قداس المناولة الاحتفالية بالرزيقات

غدا.. ختام احتفالات دير جبل الطير بسمالوط

غدًا.. الأنبا ثاؤفيلس يترأس قداس عيد الصعود 2024

موعد استئناف البابا لعظته الأسبوعية بعد توقف دام لأكثر من 50 يومًا

بحضور الأنبا أرساني.. إيبارشية هولندا تنظم المؤتمر للشباب

المطران عطا الله حنا: كان الله في عون أهلنا في غزة

الكنيسة الأرثوذكسية تستعد للاحتفال بموسم العذراء "حالة الحديد"

الخميس.. الكنائس تحتفل بعيد الصعود 2024

الأكثر قراءة

عاجل| "الأرصاد" تحذر من طقس الخميس والجمعة ومفاجأة بشأن وقفة العيد

عنيفة تخدش الأعراض.. النيابة تطلب فض أحراز "سفاح التجمع" فى جلسة سرية

محافظ الغربية يتابع الحملة المكبرة لإزالة برج سكني مكون من 14 طابقا بشارع البحر

4 ملايين جنيه وتنازل لوجه الله.. نجاة عصام صاصا من السجن في دهس مواطن على الدائري

قرار عاجل من وزير القوى العاملة.. إجازة عيد الأضحى 2024 وحقيقة احتسابها من الرصيد

تعويض مليار جنيه.. جلسة عاجلة لمحاكمة عمرو دياب فى واقعة الصفع

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مدحت بشاى

الحكيم.. وجدوى الكتابة

صفاء النجار

دعانى لبيته «1»

إبراهيم داود

عن كرة القدم البسيطة وصعوبتها

منى رجب

تغليظ العقوبات.. حماية للفتاة والمرأة المصرية

ماجد حبته

استجابة إنسانية لغزة

حسين دعسة

وزيرة الثقافة الأردنية هيفاء النجار: جريدة الشرق العربي.. مرجع أردني لتراثنا الإنساني

جلال حمام

صفقة غامضة.. قتال أم سلام؟

د.كريمة الحفناوى

ماذا نريد من قانون العمل الجديد

صور

تحد وإصرار.. فرحه طلاب الثانوية العامة بـ "الإحصاء"

ندوة مجلس نقابة الصحفيين مع رؤساء مجالس إدارة وتحرير الصحف القومية

لحظات مميزة.. خالد النبوى وابنه فى العرض الخاص لمسرحية "أهل الكهف"

محطة تل أبيب

المزيد

ردًا على اغتيال أبو طالب.. حزب الله يتعهد بتكثيف هجماته على إسرائيل

رسالة سرية من بلينكن لإسرائيل تكشف "حجر العثرة" في مفاوضات هدنة غزة

الانسحاب من غزة وجدول لوقف الحرب.. أبرز تعديلات حماس على مقترح الهدنة