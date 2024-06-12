"مياه سوهاج" تختتم فعاليات مسابقة "تنمية مهارات السلامة والصحة المهنية"

انتهت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بسوهاج، من فعاليات مسابقة تنمية مهارات السلامة والصحة المهنية والتى استمرت أكثر من ثلاثة أسابيع وجرت الاحتفالية بحضور اللواء علاء عبد الجابر سكرتير عام محافظة سوهاج والدكتور أحمد محروس وكيل وزارة الصحة والدكتور هشام أبو زيد وكيل وزارة العمل بسوهاج و الدكتور محمد عبد الهادى رئيس قطاع شئون مكتب محافظ سوهاج، صرح بذلك المهندس محمد صلاح الدين عبدالغفار رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بسوهاج.

وأضاف أن المنافسات شملت 11 مسابقة وهى التعامل مع تسرب غاز الكلور أسطوانة سعة 1 طن، والتعامل مع تسرب غاز الكلور أسطوانة سعة 65 كيلو جرام، والمهارات الفردية للكلور، ومحترفى التعامل مع تسرب الكلور، والتعامل بأمان داخل الأماكن المغلقة، والمهارات الفردية للسيبيا، ومحترفى العمل بأمان داخل الأماكن المغلقة، والتعامل مع الحريق، ومنافسة الانسكابات والاسعافات الاولية مؤكدا حرص الشركة على بيئة عمل لائقة لصالح العامل وصاحب العمل وان الشركة تكثف جهودها فى وضع السياسات العامة والخطط والبرامج التى تكفل حماية العمال من مخاطر العمل وحوادثه والأمراض المهنية فى إطار الاستراتيجية المصرية للسلامة والصحة المهنية والتى تستهدف تقليص عدد الأشخاص الذين يصابون أو يلقون حتفهم فى العمل وخفض معدلات الإصابة فى مكان العمل.

وأشار إلى أن ذلك يأتي فى إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى بأهمية إعداد استراتيجية وطنية متكاملة للعمل على نشر ثقافة السلامة والصحة المهنيه وضمان تحقيق اشتراطاتها وتأمين بيئة العمل بين أصحاب الأعمال والعمال لضمان حماية كافة المواطنين عمالا وأصحاب عمل وجمهور وإعداد حملات توعوية لأصحاب العمل حول الالتزام بالسلامة والصحة المهنية.