استشاري يقدم نصائح مهمة للوقاية من أمراض المناعة في الموجة الحارة (فيديو)

قال الدكتور أمجد الحداد، رئيس قسم الحساسية والمناعة بهيئة المصل واللقاح، إن درجات الحرارة تؤثر على الجهاز المناعي بنسبة كبيرة بطريقة مباشرة وغير مباشرة، مُشيرًا إلى أن السبب فى ذلك هو فقدان الشهية والهبوط، وبالتالي يؤثر على المناعة.

ونصح الدكتور أمجد الحداد، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “8 الصبح” المذاع عبر فضائية “dmc”، بـ الاهتمام الشديد بالغذاء فى تلك الموجة الحارة والإكثار من السوائل وشرب الماء والإكثار من تناول البروتينات والسلطات والفاكهة والخضراوات، والابتعاد عن الدهون والزيوت.

الاهتمام الشديد للغذاء فى تلك الموجة الحارة

وأوضح رئيس قسم الحساسية والمناعة بهيئة المصل واللقاح، أن الجهاز المناعي من أكثر مضاعفاته هو الهبوط الذى يحدث فى الدورة الدموية، الذى يؤدي لمشاكل صحية كثيرة جدا، لافتا إلى أنه يجب الابتعاد عن الكسل لأن المناعة تحتاج إلى تنشيط للدورة الدموية، وممارسة الرياضة.