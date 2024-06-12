الأربعاء 12 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

ارتياح بين الطلاب بسبب سهولة امتحان الأدبي للثانوية الأزهرية

امتحان الأدبى للثانوية
امتحان الأدبى للثانوية الأزهرية

سادت حالة من الفرحة والارتياح بين الطلاب في امتحانات الثانوية الأزهرية 2024 بمحافظة القليوبية بسبب سهولة امتحان مادة الأدب والنصوص لشعبة العلمية التي أداها الطلاب اليوم في لجان المحافظة معربين عن سعادتهم بسهولة الامتحان الذي جاء في مستوى الطالب المتوسط.

أكد الطلاب أن امتحان الأدب والبلاغة ضمن امتحانات الثانوية الأزهرية 2024 في محافظة القليوبية جاء سهل ومناسب لكل المستويات ما عدا جزئيتين للطلاب المتميزين حيث استطاعوا الإجابة فيه بشكل جيد ومطابق للنماذج المتوقعة والنماذج الرسمية التي استعانوا بها أثناء مذاكرتهم قبل الامتحان

يذكر إن عدد الطلاب المتقدمين هذا العام لأداء امتحانات الثانوية الأزهرية 2024 بالقليوبية يبلغ 4195 طالبًا وطالبة، موزعين على عدد 18 لجنة عامة تضم 166 لجنة فرعية على مستوى مراكز ومدن المحافظة يؤدون الامتحانات في ظل توفير كل سبل الراحة للطلاب لأداء الامتحانات بسهولة بجانب التشديد على عدم اصطحاب الطلاب والطالبات الهاتف المحمول داخل لجان الامتحانات 

كما نظم طلاب قسم الإعلام بكلية التربية النوعية بجامعة بنه ممرشرفي لتكريم الدكتور محمود منصور رئيس قسم الاعلام التربوي بالكلية للتعبير عن تقديرهم  لجهوده معهم طوال العام حيث اصطفوا علي جانبي ساحة الكلية واستقبلوه  محمود ووجهوا له التصفيق والتحية في ختام امتحانات الكلية للعام الدراسي الحالي 
 

الثانوية الأزهرية امتحان الأدبى تعليم القليوبية فرحة الطلاب سهولة الإمتحان

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