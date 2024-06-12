الأربعاء 12 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

الخبيري: كلمة الرئيس السيسي بمؤتمر الأردن تستهدف الحشد الدولي لدعم القضية الفلسطينية

النائب نادر الخبيري
النائب نادر الخبيري

قال النائب نادر الخبيري، عضو مجلس النواب، إن كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي في المؤتمر الدولي للاستجابة الإنسانية الطارئة لغزة، الذي يعقد بدعوة مشتركة من الرئيس السيسي والعاهل الأردني وسكرتير عام الأمم المتحدة، وتستضيفه المملكة الأردنية الشقيقة، تستهدف الحشد الدولي لدعم القضية الفلسطينية.

دعم بلا حدود للقضية الفلسطينية

وأوضح الخبيري، في تصريحات صحفية له، أن موقف مصر بقيادة الرئيس السيسي داعم بلا حدود للقضية الفلسطينية ورافض للتهجير القسري للفلسطينيين حتى لا يتم تصفية القضية الفلسطينية.

وأكد عضو مجلس النواب، أن المؤتمر الدولي لإغاثة غزة يهدف إلى تقديم المساعدات الإنسانية الملائمة وتجاوز التحديات التي تعترض توصيلها وحماية المدنيين.

التزام مصر بدعم الحقوق الفلسطينية

وأشار النائب نادر الخبيري، إلى أن مشاركة الرئيس السيسي بمؤتمر الإغاثة الإنسانية الطارئة في غزة، تعكس التزام مصر بدعم الحقوق الفلسطينية وتوفير المساعدات الإنسانية العاجلة للفلسطينيين المحاصرين.

وشدد عضو مجلس النواب، بضرورة التدخل السريع للمجتمع الدولي لوقف سياسة التجويع التي تمارسها إسرائيل ضد الفلسطينيين، مما يحمل رسالة قوية بضرورة إنهاء المعاناة الإنسانية في قطاع غزة.

وشارك الرئيس عبدالفتاح السيسي في أعمال الجلسة العامة لمؤتمر الاستجابة الإنسانية الطارئة في غزة، الذي يعقد بالأردن بدعوة مشتركة من الرئيس وملك الأردن وأمين عام الأمم المتحدة.

وألقى الرئيس كلمة مصر في المؤتمر التي تضمنت المطالبة بالوقف الفوري لإطلاق النار والنفاذ الفوري والمستدام والكافي للمساعدات الإنسانية والإغاثة إلى قطاع غزة من كافة المعابر، وتأمين الظروف اللازمة، لتسليم وتوزيع هذه المساعدات إلى أبناء القطاع في مختلف مناطقه، فضلا عن المطالبة بإزالة كافة العراقيل التي تعيق عمل المنظمات الأممية في القطاع.

وعلى هامش القمة التقى الرئيس السيسي بالملك عبدالله الثاني عاهل الأردن، وتضمن اللقاء التوافق على أهمية مواصلة التنسيق والتشاور تجاه تطورات الأوضاع في قطاع غزة، وهو ما تجسد في الدعوة المشتركة لعقد مؤتمر الاستجابة الإنسانية الطارئة في غزة إيمانا من الزعيمين بضرورة التحرك الفوري والعاجل؛ لحشد الجهود الدولية لمواجهة الكارثة الإنسانية التي يتعرض لها القطاع.

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