الأربعاء 12 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

بـ193 مسجدًا.. البحر الأحمر تستعد لاستقبال عيد الأضحى

مسجد الميناء بالغردقة
مسجد الميناء بالغردقة

أعلنت مديرية الأوقاف بمحافظة البحر الأحمر،عن تخصيص 193 مسجدا و9 ساحات لأداء شعائر صلاة عيد الأضحى المبارك على مستوى مدن المحافظة السبعة.

وأكد الدكتور هاني السباعي مدير مديرية الأوقاف عن تخصيص المساجد والساحات لأداء صلاة العيد على مستوى المحافظة مع تواجد إمام بكل مسجد وآخر بديل، معربًا عن شكره للوحدات المحلية عن الجهد المبذول من أعمال نظافة وتطهير حول المساجد وأكد أن التنسيق مستمر بين مديرية الأوقاف والوحدات المحلية على مستوى المحافظة لظهور المساجد والساحات بأفضل صورة.

 

وأعلن مدير أوقاف البحر الأحمر عن خطة توزيع الخطباء والأئمة على المساجد وتحضير عدد من الخطباء الاحتياطيين تحسبا لوقوع أي طارئ كما تم توفير الفرش اللازم لساحات ومساجد العيد.

 

مياه البحر الأحمر ترفع درجة الاستعداد القصوى  لاستقبال عيد الأضحى المبارك

 

في سياق آخر أعلنت شركة مياه البحر الأحمر، حالة الطوارئ ورفع درجة الاستعداد القصوى لاستقبال عيد الأضحى  المبارك.

 

كما يواصل الخط الساخن اعماله طوال 24 ساعة في استقبال استفسارات وشكاوى المواطنين والتعامل معها على الفور، بجانب التزام قطاع المعامل ومراقبة الجودة بالشركة بإجراء كافه التحاليل الكيميائية والبكتريولوجية والبيولوجية للمياه للتأكد من جودة المياه المنتجة ومطابقتها  للمواصفات الصحية والقياسية، بالإضافة إلى الإشراف الكامل على المياه المنتجة بدءا من خروجها من المحطات وحتى وصولها للمواطن من خلال 9 معامل فرعية و5 معامل متنقلة.

 

وناشدت الشركة الأهالي بعدم إلقاء بقايا مخلفات الأضحية بشبكات الصرف الصحي، حتى لا تتعرض للانسداد والطفح مما يتسبب في أضرار صحية وبيئية ناتجة عن هذه السلوكيات.

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