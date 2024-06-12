أحمد سمير سعد وعلاء عمر يناقشان أعمالهما بـ"النيل الثقافية".. اليوم

يستضيف الإعلامي خالد منصور في برنامجه "طقوس الإبداع" على قناة النيل الثقافية في حوالي السابعة مساء اليوم الأربعاء الكاتب الدكتور أحمد سمير سعد عن ترجمته لكتاب "الخيال العلمي العربي" للمتخصص في الأدب العربي والمقارن والخيال العلمي الأمريكي الدكتور يان كامبل، والكاتب الدكتور علاء عمر حول روايته "ابن حرام".

كتاب "الخيال العلمي العربي" يان كامبل ترجمة أحمد سمير سعد

الكتاب رحلة شيقة جدًا في عالَم الخيال العلمي.. يبدأ بتعريف الخيال العلمي ويتعرض له في العالَم الغربي ثم يستعرض أصوله العربية في كتبنا التراثية مثل ألف ليلة وليلة وحي بن يقظان وغيرها، يعرج بعد ذلك على الخيال العلمي العربي في كتابات النقاد العرب ثم يستفيض في تحليل بعض النصوص العربية المؤسسة للنوع في عالمنا العربي، مستعينًا بأداة نقدية استخدمها المؤلف ليثبت أن الخيال العلمي العربي لم ينفصل أبدًا عن واقعنا وهو وإن استعان بالرؤى المستقبلية وبالجديد العلمي وبسيناريوهات مفارقة، ما زال يعكس حالنا وينقد هذا الحال ويتحدث بألسنتنا.. يرنو إلى عوالم السحر والخيال لكنه يتصل بواقعنا ويتحدث عنه.

د أحمد سمير سعد

أحمد سمير سعد حاصل على بكالوريوس الطب والجراحة العامة من كلية الطب - جامعة القاهرة 2007، يعمل مدرس بقسم التخدير بمستشفى قصر العيني، صدرت له ثلاث روايات "سِفر الأراجوز" 2009، "شواش" 2016، "المزين" 2017، وأربع مجموعات قصصية "الضئيل صاحب غية الحمام" 2014، "طرح الخيال" 2016، "الله.. الوطن.. الهو" 2018، "حكايات كاذبة" 2022، ومجموعة قصصية للأطفال "ممالك ملونة" المجموعة القصصية الفائزة بالمركز الثالث في مجال أدب الطفل في جائزة الشارقة للإبداع العربي (الإصدار الأول)- الدورة 21، وخمسة كتب "تسبيحة دستورية" 2014، و"لعب مع الكون" 2016، "الإكسير" 2018، "جائزة نوبل.. تاريخ من المجد والجدل" 2018، "التطور..الإيثار.. الحمض النووي" 2021، كما صدر مؤخرا للكاتب والمترجم د. أحمد سمير سعد كتب "رسول الفضاء"، "عين على السماء"، و"خادم المصباح السحري". وترجمات العديد من الكتب العلمية والفلسفية منها "ما الحياة؟ الجانب الفيزيائي للخلية الحية" 2018 للفيزيائي النمساوي إرفين شرودنجر، " طبيعة العالَم الفيزيائي" 2019 للسير آرثر أدنجتون، رواية "أليس في بلاد الكم" لروبرت جيلمور، "الفلسفة الخالدة" لألدوس هكسلي

د علاء عمر

رواية "ابن حرام"- د. علاء عمر

من أجواء الرواية:

"تتشرب مسام جلدي بقايا الصهد المنبعث من أسفلي، أحب هذا الشعور في الشتاء، أحب الخميس خاصة، عندما يشتعل الفرن الطيني في بيتنا، وربما في كل بيوت القرية، فهو طقس أسبوعي يتكرر؛ ديمومة لا تنتهي.

أتحسس الدفء بيدي في تلذذ من يداعب جسدا فائرا لامرأة راغبة، في العاشرة من عمري لكني أشعر بانجذاب عارم لصنف النساء وهو داء سيلازمني حتى النهاية. أتلمس الفرن الطيني الذي ما زال نابضا ببقايا لسعة من دفء وأنتشي.

أغمض عيني وشعور من رضا يغمرني.

"أنام فوق الفرن كل خميس من ليالي الشتاء".

د. علاء عمر أستاذ جراحة القلب والصدر بكلية طب قصر العينى، تخرج في كلة طب قصر العيني بجامعة القاهرة عام 2004، حصل منها على الماجيستير ثم الدكتوراه في جراحة القلب والصدر عام 2012، عضو دولي بالجمعية الأمريكية لجراحة القلب والصدر بشيكاغو.

صدر له روايات: "عاليا" 2015، "أحادي" 2016، "القاهرة الحمراء" 2017، "ليلة مقتل الحاوي" 2019، "ابن حرام" 2022 والتي وصلت للقائمة الطويلة لجائزة كتارا 2023، "اسمي جلال السعيد وتلك حكايتي" سيرة ذاتية عن قصة حياة الدكتور جلال السعيد 2022.