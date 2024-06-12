الأربعاء 12 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

اجتماع لبحث سبل تكثيف حملات التوعية بمبادرة المشروعات الخضراء الذكية بسوهاج

جانب من الاجتماع
جانب من الاجتماع

عقدت اللجنة التنفيذية للمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية بمحافظة سوهاج، اجتماعا تنسيقيا برئاسة الدكتور محمد عبدالهادي مدير عام قطاع مكتب محافظ سوهاج والمنسق العام للمبادرة بسوهاج، وبحضور أعضاء اللجنة في إطار فعاليات الدورة الثالثة من المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية، وتنفيذا لتوجيهات اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج.

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تناول الاجتماع مناقشة سبل تكثيف حملات التوعية للمواطنين والمستثمرين وحثهم على التقدم بمشروعاتهم على منصة المبادرة، وأشار منسق عام المبادرة بسوهاج، إلى ضرورة عقد العديد من ندوات التوعية بالاشتراك مع جهاز شئون البيئة وذلك بالمناطق الصناعية، وكافة الجهات المعنية بالمحافظة وتعريف المواطنين بطريقة التقديم عبر المنصة المخصصة للمبادرة من خلال موقع https://sgg.eg/، لافتا إلى أن المبادرة قد لاقت نجاحا كبيرا خلال الدورتين الماضيتين.

يذكر أن المبادرة الوطنية لمشروعات الخضراء الذكية، قد انطلقت في محافظات الجمهورية تحت إشراف وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، بهدف التأكيد على رؤية الدولة المصرية في التعامل مع التغيرات المناخية، وذلك من خلال تقديم مشروعات تساهم في تحقيق تلك الأهداف، ووضع خريطة للمشروعات الخضراء الذكية وربطها بجهات التمويل، وجذب الاستثمارات لها.

وتصنف المشروعات المشاركة بالمبادرة إلى 6 فئات، تضم المشروعات كبيرة الحجم، والمشروعات المتوسطة، والمشروعات المحلية الصغيرة، خاصة المرتبطة بالمبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، وأيضًا المشروعات المقدمة من الشركات الناشئة، والمشروعات التنموية المتعلقة بالمرأة، وتغير المناخ والاستدامة، والمبادرات والمشاركات المجتمعية غير الهادفة للربح، وستتم المنافسة على مستوى جميع المحافظات لاختيار 18 مشروعا فائزًا.

يذكر أن المبادرة الوطنية لمشروعات الخضراء الذكية، قد انطلقت في جميع محافظات الجمهورية تحت إشراف وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية،  وبالتنسيق مع المحافظات بهدف التأكيد على رؤية الدولة المصرية في التعامل مع التغيرات المناخية وخلق بيئة خضراء.

اللجنة التنفيذية محافظة سوهاج الدكتور محمد عبدالهادي مدير عام قطاع مكتب محاظ اللواء طارق الفقى محافظ سوهاج المبادرة الوطنية التغيرات المناخية

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