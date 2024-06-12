آخر تطورات مصير ألفونسو ديفيز مع بايرن ميونخ.. وريال مدريد يترقب

لا يزال الحديث مستمرًا عن مصير النجم الكندي ألفونسو ديفيز، الظهير الأيسر لفريق بايرن ميونخ الألماني، ومدى إمكانية انتقاله إلى صفوف ريال مدريد الإسباني.

وكانت التقارير الصحفية قد ربطت اسم ألفونسو ديفيز باحتمالية الرحيل عن بايرن ميونخ، في ظل إعجاب ريال مدريد بقدرات اللاعب ورغبة النادي في التعاقد معه في الصيف.

آخر تطورات اهتمام ريال مدريد بضم ألفونسو ديفيز

ووفقًا لما ذكرته صحيفة "آس" الإسبانية، فإن مسئولي ريال مدريد يصرّون على التعاقد مع ألفونسو ديفيز، رغم التقارير التي أشارت مؤخرًا إلى أن اللاعب يقترب من تجديد عقده مع بايرن ميونخ.

ومن المقرر أن ينتهي العقد الحالي للظهير الأيسر الكندي، صاحب الـ23 عامًا، رفقة بايرن ميونخ في صيف 2025.

وأضافت الصحيفة، أن إدارة بايرن ميونخ قدّمت عرضًا جديدًا من أجل تمديد عقد ألفونسو ديفيز، ويتضمن حصوله على راتب سنوي يبلغ قيمته 13 مليون يورو، بالإضافة إلى 4 ملايين يورو كمتغيرات.

في حين يريد ألفونسو ديفيز الحصول على راتب بقيمة 16 مليون يورو، بالإضافة إلى مكافأة كبيرة مقابل التوقيع، وهو ما تراه إدارة بايرن ميونخ مبالغًا فيه.

وفي حال إصرار الطرفين على رأيهما، لن فلن يكون هناك اتفاق بينهما، وسط ترقب من مسئولي ريال مدريد للضغط وإتمام الصفقة لصالحه.

وأكدت الصحيفة في تقريرها، أن الأزمة التي تواجه إدارة ريال مدريد بشأن إتمام الصفقة، هي المبالغة في مطالب بايرن ميونخ المالية، إذ يريد النادي الألماني الحصول على 50 مليون يورو مقابل السماح برحيل اللاعب، وهو الأمر الذي يرفضه ريال مدريد.

يذكر أن ألفونسو ديفيز كان قد انضم إلى صفوف بايرن ميونخ في عام 2019، قادمًا من كندا، مقابل 14 مليون يورو.

ويُعد ألفونسو ديفيز أحد الركائز الأساسية في صفوف بايرن ميونخ، وتبلغ قيمته التسويقية 50 مليون يورو.

وشارك ديفيز في 195 مباراة مع بايرن ميونخ طوال الخمس سنوات الماضية، سجل خلالهم 11 هدفًا، وقدم 31 تمريرة حاسمة.