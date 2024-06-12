تحرك لفتح أسواق جديدة بالقارة الإفريقية أمام منتجات المشروعات الصغيرة

أكد باسل رحمي، الرئيس التنفيذي لـجهاز تنمية المشروعات، حرص الجهاز على تفعيل سبل التعاون مع الشركاء في مختلف أرجاء القارة الإفريقية، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بالعمل على التوسع في التبادل التجاري وتعزيز العلاقات الاقتصادية مع الدول الأفريقية الشقيقة.

جاء ذلك بمناسبة قيام رحمي والدكتور يسرى الشرقاوي رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين الأفارقة، بالتوقيع على مذكرة تفاهم بين جهاز تنمية المشروعات وجمعية رجال الأعمال المصريين الأفارقة.

تسويق منتجات المشروعات المتوسطة والصغيرة

وأشار الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات، إلى أن الجهاز يعمل على تنفيذ استراتيجية طموحة لتسويق منتجات أصحاب المشروعات المتوسطة والصغيرة، وإتاحة الفرصة لأصحاب هذه المشروعات؛ لعرض منتجاتهم في الأسواق الخارجية، وإبرام تعاقدات للتصدير وخاصة السوق الأفريقي.

وأوضح “رحمي”، أن الجهاز يحرص على تنفيذ توجيهات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء ورئيس مجلس إدارة الجهاز لدعم قطاع المشروعات الصغيرة ومساندة أصحاب المشروعات ومساعدتهم على تطوير مشروعاتهم وزيادة طاقاتهم الإنتاجية مما يسهم في تغطية احتياجات السوق المحلى والحصول على فرص تصديرية واعدة، بما يُساعد في نمو قطاع المشروعات الصغيرة في مصر من جهة، ويعزز من التكامل البيني الاقتصادي والتجاري مع مختلف دول القارة الأفريقية من جهة أخرى.

من جهته؛ أشار الدكتور يسري الشرقاوي: إلى أن مذكرة التفاهم ستدعم المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر في اختراق السوق الإفريقي؛ من خلال برنامج طموح وخطة مكثفة فاعلة تطبيقية بوجود ٢٠ ممثلًا ومكتب تمثيل عن الجمعية بالقارة الافريقية، والتي تعمل في مختلف القطاعات بعدد 22 لجنة اقتصادية قطاعية وتجارية واستثمارية، ونتطلع إلى أن نعزز استفادة عدد كبير من الاعضاء ويقترب من ٣٠٠ عضو من اعضاء الجمعية الحاليين بكل مزايا وجهود عمل الجهاز.

ولفت إلى أن الجمعية تعمل على تعزيز التعاون الاقتصادي مع مجتمع المال والأعمال الإفريقي، ونشر الوعي الاقتصادي الاستثماري، والتجاري المصري الإفريقي المشترك، وترويج الخدمات الاستشارية والفنية والادارية في السوق المصري والإفريقي، وتطوير العلاقات والخبرات الاقتصادية والتجارية؛ من خلال إقامة عديد من الأنشطة والفاعليات بمختلف دول القارة السمراء.