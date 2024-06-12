توريد 228 ألف طن قمح لشون وصوامع البحيرة منذ بداية الموسم

قال الدكتورة نهال بلبع - نائب محافظ البحيرة، إن الشون والصوامع الحكومية بالمحافظة تواصل استقبال الأقماح الموردة لموسم حصاد القمح لعام 2024 حيث تم توريد 228 ألف طن قمح منذ بدء موسم التوريد وحتى صباح اليوم بجميع المواقع التخزينية وذلك من خلال 37 مركز تجميع فى جميع أنحاء مدن وقرى محافظة البحيرة.

توريد محصول القمح لشون وصوامع البحيرة

وأشارت الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة، إلى أن الدولة لا تدخر جهدًا للاهتمام بالمزارعين، كما أن هناك تزايد مستمر في كميات القمح الموردة، والمتوقع زيادتها أيضا خلال الفترة القادمة، خاصة بعد انتهاء عمليات الحصاد بمختلف المراكز والقرى فى محافظة البحيرة، مشيرة إلى أنه تم الانتهاء من صرف جميع المبالغ المالية للموردين عقب عملية التوريد مباشرة.

ووجهت الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة بالعمل على تذليل كافة العقبات أمام المزارعين حتى تحقق المحافظة أكبر كمية توريد هذا العام، لتعزيز نسب التوريد وتحقيق المستهدف نظرًا لأهمية محصول القمح كمحصول استراتيجي هام.

تشكيل لجان متخصصة لتحديد نوعية الأقماح فى محافظة البحيرة



كما أشار المحاسب محمد عبدالعال مدير مديرية التموين بالبحيرة، إلى أن أعمال التوريد بدأت منذ الاثنين 15 أبريل الماضى وتستمر حتى منتصف أغسطس المقبل، وأكد أنه تم تشكيل لجان متخصصة من التموين والجهات المختصة لتحديد نوعية الأقماح الموردة لضمان توريد محصول القمح من المزارعين بشكل منتظم.

وأكد متابعته كافة التقارير الخاصة بأعمال التوريد للاطمئنان على الكميات التي يتم توريدها من محصول القمح بالصوامع والهناجر والشون على مستوى مراكز ومدن المحافظة يوميًا، مشيرا إلى أنه جاري عمل جميع الإجراءات اللازمة حيال حفظ القمح لشون وصوامع محافظة البحيرة، وذلك بالتعاون مع جميع الأجهزة التنفيذية بمحافظة البحيرة.