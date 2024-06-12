رونالدو قبل انطلاق اليورو: لم يتبق لدىّ الكثير من السنوات فى كرة القدم

تحدث البرتغالي كريستيانو رونالدو قائد المنتخب الأول البرتغالي، قبل أيام قليلة من انطلاق بطولة يورو 2024 وذلك بعد التألق في آخر لقاء ودي استعدادًا للبطولة.

رونالدو سجل هدفين في فوز البرتغال على أيرلندا بثلاثية وديًا، في الاختبار الأخير قبل انطلاق اليورو الجمعة المقبل.

وقال رونالدو في تصريحات ما بعد اللقاء: “لم يبق أمامي الكثير من السنوات مع كرة القدم ولذلك يجب أن أستمتع بها وأشعر بالفخر لمشاركتي مع منتخب بلادي في يورو 2024 فهو حلم مثلما كان عمري 20 عامًا”.

قائمة منتخب البرتغال لـ«يورو 2024»

حراس المرمى: ديوجو كوستا، خوسي سا، روي باتريسيو.

خط الدفاع: بيبي، أنطونيو سيلفا، جونسالو إيناسيو، روبين دياز، ديوجو دالوت، جواو كانسيلو، نيلسون سيميدو، دانيلو، نونو مينديز.

خط الوسط: جواو بالينيا، روبين نيفيز، برونو فرينانديز، فيتينها، ماتيوس نونيز، جواو نيفيز.

خط الهجوم: كريستيانو رونالدو، جواو فيليكس، رافاييل لياو، بيرناردو سيلفا، جونسالو راموس، فرانسيسكو كونسيساو، بيدرو نيتو، ديوجو جوتا.

ويتواجد منتخب البرتغال على رأس المجموعة السادسة في يورو 2024 رفقة منتخبات تركيا، جورجيا وجمهورية التشيك.