الهلال الأحمر تقدم عدة نصائح للحجاج لتجنب السقوط أثناء أداء مناسك الحج
نشرت جمعية الهلال الأحمر المصري، عدة إرشادات لتجنب السقوط أثناء أداء مناسك الحج.
وأكدت الجمعية عبر موقعها الإلكتروني، أنه لابد من اتخاذ الإجراءات الآتية:-
1- ارتداء أحذية مناسبة وغير متهالكة وتدعم الكاحل لتجنب السقوط أثناء أداء مناسك الحج.
2- تجنب الاصطدام عند التواجد في الأماكن كثيفة الازدحام.
3- طلب المساعدة عند القيام بأشياء لا يمكن القيام بها بأمان بمفردك.
4- عدم السير على الأرضيات الزلقة بالجوارب.
5 - عند وجود اضطرابات في التوازن أو ضعف بالإبصار والسمع استخدام الكرسي المتحرك أو العصا أو النظارة الطبية حفاظا على سلامتك.