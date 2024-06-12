اسم المدرسة أم اللجنة على "بابل شيت" الثانوية العامة.. وزير التعليم يحسم الجدل

رد الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، على التساؤل من قبل طلاب الثانوية العامة 2024، حول ما إذا كان تتم كتابة اسم المدرسة التابع لها الطالب أم اللجنة التي يؤدي فيها الامتحان عند تسجيل البيانات على ورقة البابل شيت.

وزير التعليم يحسم الجدل

وقال وزير التعليم، في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، إن المطلوب من الطالب هو كتابة اسم المدرسة الثانوية التابع لها، وليس اللجنة التي يؤدي فيها الامتحانات.

انطلاق امتحانات الثانوية العامة

وانطلقت امتحانات الثانوية العامة 2024، الإثنين، 10 يونيو، بأداء الطلاب الامتحان في مادتي التربية الدينية والتربية الوطنية.

وتقدم لأداء امتحانات الثانوية العامة هذا العام 745 ألفًا و86 طالبًا، موزعين على 1981 لجنة سير على مستوى الجمهورية، و7 لجان تقدير، بالإضافة إلى 81 طالبًا يؤدون الامتحان داخل السجون و38 طالبًا بمستشفى سرطان الأطفال، و255 طالبًا من المكفوفين، و3306 طلاب دمج تعليمي، و1646 طالبًا بمدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا.

وشددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني على ضرورة أن يلتزم الطالب بحدود تظليل دائرة الإجابة التي يختارها فقط، وبشكل كامل حتى لا يكون هناك شك في إجابته وفي حالة اختياره إجابة خاطئة يقوم بوضع علامة × واضحة على الإجابة الخاطئة وتظليل الإجابة الصحيحة تظليلًا كاملًا.

جدول امتحانات الثانوية العامة

الإثنين 10 يونيو 2024: التربية الدينية + التربية الوطنية

الأربعاء 12 يونيو 2024: الاقتصاد + الإحصاء

إجازة عيد الأضحى المبارك من يوم السبت 15 يونيو 2024 إلى يوم الخميس 20 يونيو 2024

السبت 22 يونيو 2024: اللغة العربية

الثلاثاء 25 يونيو 2024: اللغة الأجنبية الثانية

السبت 29 يونيو 2024: الفيزياء + التاريخ

الثلاثاء 2 يوليو 2024: اللغة الأجنبية الأولى

السبت 6 يوليو 2024: الكيمياء + الجغرافيا

الأربعاء 10 يوليو 2024: الجيولوجيا + الجبر والهندسة الفراغية + علم النفس

السبت 13 يوليو 2024: التفاضل والتكامل

الأربعاء 17 يوليو 2024: الإحياء + الاستاتيكا + الفلسفة

السبت 20 يوليو 2024: الديناميكا.