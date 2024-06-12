منتخب الشابات مواليد 2004 لكرة اليد يواجه المجر وهولندا استعدادا لبطولة العالم

يبدأ اليوم منتخب مصر للشابات مواليد 2004 لكرة اليد معسكره التدريب بالمجر والذي يستمر حتى 14 يونيه الجاري يخوض خلاله ثلاث مباريات ودية منها مباراتين مع منتخب المجر والثالثة مع منتخب هولندا وذلك ضمن برنامج الاعداد لبطولة العالم التي تقام في مقدونيا خلال الفترة من 19 الى 30 يونيو الجارى.

رئيس اتحاد اليد يحفز اللاعبات

وحرص الدكتور محمد الأمين رئيس اتحاد كرة اليد على زيارة منتخب مصر الوطنى للشابات مواليد 2004 بالمركز الأوليمبي بالمعادي وتحفيز اللاعبات قبل السفر إلى المجر في حضورعبده عبد الوهاب المشرف على منتخبات.

وأكد الدكتور محمد الأمين على ثقته و ثقة مجلس إدارة الاتحاد المصرى لكرة اليد فى الجهاز الفني ولاعبات الفريق وقدراتهم على تقديم صورة جيدة لكرة اليد المصرية مشيرا إلى أن كرة اليد النسائية فى مصر لها كل الدعم و المساندة من الاتحاد الذي لايبخل بإقامة معسكرات داخلية وخارجية وتوفيرمباريات دولية ودية مع المنتخبات الاوروبية المختلفة والاحتكاك القوى.

ويتكون الجهاز الفنى لمنتخب الشابات مواليد 2004 فى معسكر المجر من عبده عبد الوهاب المشرف العام على منتخبات السيدات رئيسا للبعثة ورامى عبد اللطيف المدير الفنى ومحمد عبد السلام "ريشة" المدرب العام ومحمد عباس مدرب حراس المرمى وحازم حامد محلل الأداء ومنة كرم إدارية الفريق والدكتورة ماهيتاب محمد أخصائية العلاج الطبيعى.

مباريات منتخب مصر في كأس العالم

ويلعب منتخب الشابات مواليد 2004 في بطولة العالم القادمة ضمن المجموعة الثانية التى تضم منتخبات سويسرا وتونس وتشيلى ويبدأ منتخب مص مبارياتح بمواجهة منتخب شيلي يوم 19 يونيه الجاري ثم تونس يوم 20 يونيه ويختتم الدور الأول بمواجهة المنتخب السويسري يوم 22 يونيه ..وفيما يلي مجموعات بطول العالم:

المجموعة الأولى : رومانيا وهولندا والبرازيل وإيران.

المجموعة الثالثة : المجر وكوريا والأرجنتين والمكسيك.

المجموعة الرابعة : الدنمارك والنرويج واليابان وتايوان.

المجموعة الخامسة :السويد والتشيك والصين والجزائر.

المجموعة السادسة : فرنسا وألمانيا وإسبانيا.

المجموعة السابعة : البرتغال والجبل الأسود وغينيا وأوزباكستان.

المجموعة الثامنة : أنجولا ومقدونيا الشمالية وأيسلندا وأمريكا.