"القاهرة الإخبارية" تعرض مشاهد من نشوب حريق في أحد المباني بمدينة المنقف

عرضت قناة "القاهرة الإخبارية" مشاهد من نشوب حريق في أحد المباني بمدينة المنقف جنوب البلاد، وأعلنت وزارة الإعلام الكويتية، اليوم الأربعاء، أن هناك أكثر من 30 حالة وفاة وعشرات المصابين، إثر نشوب حريق في أحد المباني بمدينة المنقف.

وأكدت وزارة الصحة الكويتية، أن الفرق الطبية تبذل كل جهودها اللازمة لتقديم الرعاية والعناية الفائقة والعاجلة للمصابين.

وقالت وزارة الصحة في بيانها، إنه تم توزيع المصابين على عدة مستشفيات في الكويت بواقع 21 حالة في مستشفى العدان و6 حالات في مستشفى الفروانية وحالة واحدة في الأميري و11 حالة في مستشفى مبارك و4 حالات في مستشفى جابر لتلقي العلاج اللازم.

وأشارت إلى أنها تتابع عن كثب حالة المصابين وتنسق مع المستشفيات والجهات المعنية في البلاد لتوفير كل الاحتياجات الضرورية.

وأوضحت أنه تم تشكيل فرق طبية متخصصة لمتابعة حالات المصابين، لضمان تقديم أفضل الخدمات العلاجية وتقديم الدعم النفسي والمعنوي لهم ولذويهم.