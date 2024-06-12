الأربعاء 12 يونيو 2024
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محمد الباز

برلماني: إسرائيل هي المسئول الأول عن الأوضاع الإنسانية الصعبة لأهالي قطاع غزة

النائب محمد البدري
النائب محمد البدري

أكد النائب محمد البدري عضو لجنة الصحة بمجلس الشيوخ، أن كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي، في مؤتمر الاستجابة الإنسانية الطارئة في غزة، المنعقد في العاصمة الأردنية عمان، جاءت شافية وافية للأوضاع المزرية التي يشهدها قطاع غزة، مجددًا دعوته للمجتمع الدولي بتكثيف وتضافر الجهود الدولية لوقف إطلاق النار في غزة، من خلال عدة مطالب هامة وعاجلة.

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الاستجابة الإنسانية الطارئة في غزة

وأوضح "البدري" في بيان له اليوم الأربعاء، أن الرئيس السيسي حرص على توجيه عدة مطالب لتضافر جهود وإرادة المشاركين في مؤتمر الاستجابة الإنسانية الطارئة في غزة باتخاذ خطوات فورية وفعالة وملموسة لإنفاذها، وفي مقدمتها التشديد على الوقف الفوري والشامل والمستدام لإطلاق النار في قطاع غزة، وإطلاق سراح كافة الرهائن والمحتجزين حماية المدنيين وعدم استهداف البنى التحتية أو موظفي الأمم المتحدة، إضافة إلى توفير الظروف اللازمة للعودة الفورية للنازحين الفلسطينيين في القطاع إلى مناطق سكنهم التي أُجبروا على النزوح منها بسبب الحرب الإسرائيلية.

وكالة الأونروا

ولفت إلى أهمية مطالبة الرئيس المجتمع الدولي والقوى الفاعلة بـ إلزام إسرائيل بإنهاء حالة الحصار والتوقف عن استخدام سلاح التجويع في عقاب أبناء القطاع وإلزامها بإزالة كافة العراقيل أمام النفاذ الفوري والمستدام والكافي للمساعدات الإنسانية والإغاثية إلى قطاع غزة، إضافة إلى توفير الدعم والتمويل اللازمين لوكالة الأونروا، وهو ما يؤكد ثبات الموقف المصري على الدعم غير المسبوق للأشقاء في قطاع غزة ويعري الاحتلال الإسرائيلي أمام العالم.

وثمن عضو مجلس الشيوخ، كلمة الرئيس السيسي مؤكدا أنها تعكس الإرادة المصرية الحقيقية في إرساء السلام في المنطقة والحفاظ على مقدرات وحقوق الشعب الفلسطيني في الحياة تحت دولته المستقلة، وإنهاء احتلال دام لعقود، كما حملت رسائل شديدة اللهجة بإدانة إسرائيل على كل جرائمها فهي المسئول الأول عن الأوضاع الإنسانية الصعبة التي يعيشها أهالي قطاع غزة.

مجلس الشيوخ الرئيس عبد الفتاح السيسي غزة العاصمة الأردنية عمان قطاع غزة

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