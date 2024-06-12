مدير المركز القومي للبحوث الاجتماعية تكشف أسباب ظهور الأفكار الهدامة

قالت الأستاذة الدكتورة هالة رمضان مدير المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية، خلال ندوة نقاشية بعنوان الأفكار الهدامة الدخيلة على المجتمع "التداعيات - آليات المواجهة" التي أقيمت بأكاديمية الشرطة، إن العصر الحالي يشوبه صعوبات وأزمات حقيقية في كافة المجالات، فضلاً عن الحروب ومخاطر السوشيال ميديا وتغير في القيم وصراعات وجرائم كثيرة، يجب أن نخرج منها بالتصحيح والمواجهة.

وأوضحت "رمضان" أن الجانب النفسي هو المنبع لكل أفكار الإنحرافات الفكرية والسلوكية، مشيرة إلى أن الإنسان يستقي أفكاره من الأسرة والمؤسسات والمدارس والجامعات والمؤسسات الدينية وجماعات الأطفال ومؤسسات شبابية ووسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي.

وأضافت أن الخروج عن النظام المجتمعي له أشكال منها سواء انحراف الفكر أو السلوك، موضحة أن الانحراف الشوكي أو الفكري هو الابتعاد عن المألوف والخروج عن معايير القيم والأخلاق وهو ليس مرضًا أو خللاً يصيب أحد جوانب الشخصية، موضحة أن الانحرافات تظهر في بيئة تمهد لها الظهور.

وأوضحت أن هناك مداخل للتصحيح والمواجهة من الجانب النفسي، وهي إشباع الحاجات النفسية بالتوازي مع تعزيز بمنظومة القيم مع دور المؤسسات المسئولة عن التنشئة وتكوين الأفكار.

ونظمت وزارة الداخلية، اليوم الأربعاء، في مقر أكاديمية الشرطة حلقة نقاشية بعنوان الأفكار الهدامة الدخيلة على المجتمع "التداعيات - آليات المواجهة" تنفيذًا لتوجيهات وزير الداخلية اللواء محمود توفيق.

وشهدت الحلقة النقاشية حضور قيادات الشركة وعدد رجال الدين وقيادات المجتمع المدني.