iOS 18.. مميزات أحدث إصدار لنظام تشغيل أيفون

كشفت شركة Apple فى مؤتمرها للمطورين WWDC 2024 عن نظام تشغيل iOS 18 وهو إصدار الجيل التالي من iOS، ويتميز بالمزيد من خيارات التخصيص، وأكبر إعادة تصميم على الإطلاق لتطبيق الصور، وطرق جديدة للمستخدمين لإدارة البريد الوارد الخاص بهم والرسائل عبر القمر الصناعي، وغير ذلك الكثير.

نظام التشغيل iOS 18

وبحسب ما تم استعراضه فإنه مع نظام التشغيل iOS 18 يمكن لمستخدمي آيفون الآن ترتيب التطبيقات والأدوات في أي مساحة مفتوحة على الشاشة الرئيسية، بما في ذلك وضعها مباشرة فوق شريط الإرساء، بالإضافة إلى ذلك، يمكن أن تأخذ أيقونات التطبيقات وعناصر واجهة المستخدم مظهرًا جديدًا بتأثير داكن أو ملون، ويمكنك جعلها تظهر بحجم أكبر.

وتمت إعادة تصميم مركز التحكم لنظام التشغيل iOS 18 لتوفير وصول أسرع إلى عناصر التحكم الأكثر استخدامًا، مثل تشغيل الوسائط وعناصر التحكم في المنزل والاتصال، بالإضافة إلى القدرة على التمرير بسهولة بين كل منها. ويمكن للمستخدمين أيضًا الآن إضافة عناصر تحكم من تطبيقات الطرف الثالث المدعومة إلى مركز التحكم.

ولأول مرة، سيتمكن مستخدمي آيفون من تبديل عناصر التحكم الموجودة أسفل شاشة القفل، بما في ذلك الاختيار من بين الخيارات المتاحة في معرض عناصر التحكم أو إزالتها بالكامل.

وفيما يلي نظرة عامة على المميزات العديدة التي يتيحها إصدار iOS 18 المقرر طرحه للجمهور في سبتمبر المقبل، حسب موقع Variety، الذي أكد أن تحديثiOS 18 ، يجعل iPhone أكثر شخصية وقدرة وذكاءً من أي وقت مضى.

ميزات الصور مع نظام التشغيل iOS 18

يتميز تطبيق الصور المحدث في iOS 18 بعرض فردي مبسط يتضمن الشبكة المألوفة، وتساعد المجموعات الجديدة المستخدمين على التصفح حسب السمات. بالإضافة إلى ذلك، يمكنك تثبيت المجموعات لتسهيل الوصول إلى المفضلة.

تعرض طريقة العرض الدائرية الجديدة أبرز الأحداث التي يتم تحديثها كل يوم وتتضمن الأشخاص المفضلين والحيوانات الأليفة والأماكن والمزيد. يعمل التشغيل التلقائي للمحتوى عبر تطبيق الصور على إضفاء الحيوية على المكتبات، مما يؤدي إلى تأخير اللحظات أثناء التصفح.

مميزات الرسائل مع نظام التشغيل iOS 18

سيتضمن iMessage تأثيرات نصية جديدة تمامًا تعمل على تضخيم أي حرف أو كلمة أو عبارة أو رمز تعبيري باستخدام الرسوم المتحركة. يمكن للمستخدمين أيضًا إضافة تنسيقات مثل الخط الغامق والتسطير والمائل ويتوسطه خط.

لإرسال الرسائل إلى جهات الاتصال التي ليس لديها أجهزة Apple، يدعم تطبيق الرسائل الآن بروتوكول RCS (خدمات الاتصالات الغنية) للوسائط الأكثر ثراءً و"المراسلة الجماعية الأكثر موثوقية" مقارنة بالرسائل النصية القصيرة ورسائل الوسائط المتعددة، كما تدعي الشركة.

يقدم iOS 18 الرسائل عبر القمر الصناعي عندما لا تتوفر الاتصالات الخلوية واتصالات Wi-Fi. تطالب الرسائل عبر القمر الصناعي المستخدمين تلقائيًا بالاتصال بأقرب قمر صناعي مباشرةً من تطبيق الرسائل لإرسال واستقبال النصوص والرموز التعبيرية وTapbacks عبر iMessage والرسائل النصية القصيرة؛ يعتمد توفر الرسائل النصية القصيرة على شركة الاتصالات اللاسلكية الخاصة بك وقد يتم فرض رسوم.

مميزات البريد مع نظام التشغيل iOS 18

سيضيف تطبيق البريد المدمج طرقًا جديدة للمستخدمين لإدارة البريد الوارد الخاص بهم. يقوم التصنيف على الجهاز بتنظيم البريد الإلكتروني الوارد وفرزه إلى "أساسي" لرسائل البريد الإلكتروني الشخصية والحساسة للوقت، و"المعاملات" للتأكيدات والإيصالات، و"التحديثات" للأخبار والإشعارات الاجتماعية، و"العروض الترويجية" لرسائل البريد الإلكتروني التسويقية والقسائم.

تجمع طريقة عرض الملخص الجديدة بين رسائل البريد الإلكتروني ذات الصلة من نفس الشركة، مما يسمح للمستخدمين بالبحث عن ما هو مهم في الوقت الحالي.

مميزات سفاري مع نظام التشغيل iOS 18

في iOS 18، يمكن لمتصفح الويب Safari استخدام الذكاء الاصطناعي لعرض معلومات أساسية حول صفحة ويب، مثل تقديم ملخص نصي لمقال أو السماح لك بالاستماع إلى مقطوعة فنان مباشرة من مقال حول الأغنية أو الألبوم.

تمت إعادة تصميم قارئ Safari ليقدم المزيد من الطرق لقراءة المقالات، مع تضمين ملخص وجدول محتويات للمقالات الأطول.

تطبيق كلمات المرور مع نظام التشغيل iOS 18

الجديد في نظام التشغيل iOS 18 سيكون تطبيق كلمات المرور، والذي تقول Apple إنه يعتمد على أساس Keychain (تم تقديمه لأول مرة منذ أكثر من 25 عامًا). يوفر تطبيق كلمات المرور الجديد مكانًا واحدًا للوصول إلى كلمات المرور ومفاتيح المرور وكلمات مرور Wi-Fi ورموز التحقق.

ويتضمن التطبيق أيضًا تنبيهات للمستخدمين بشأن نقاط الضعف الأمنية الشائعة، مثل كلمات المرور التي يسهل تخمينها أو استخدامها عدة مرات، بالإضافة إلى تلك التي تظهر في حالات تسرب البيانات المعروفة.

ميزات الخصوصية مع نظام التشغيل iOS 18

توفر التطبيقات المقفلة والمخفية طريقة جديدة للمستخدمين للحفاظ على خصوصية المعلومات، مثل إشعارات التطبيقات والمحتوى حتى لا يراها الآخرون عن غير قصد. يمكن للمستخدمين الآن قفل التطبيق، وللحصول على خصوصية إضافية يمكنهم إخفاءه (نقله إلى مجلد تطبيقات مقفل ومخفي). عندما يتم قفل تطبيق ما أو إخفاؤه، يتم إخفاء المحتوى مثل الرسائل أو رسائل البريد الإلكتروني داخل التطبيق من البحث والإشعارات والأماكن الأخرى عبر النظام.

يتيح لك iOS 18 اختيار مشاركة جهات اتصال محددة فقط مع أحد التطبيقات. بالإضافة إلى ذلك، أصبح لدى المطورين الآن طريقة لتوصيل ملحقات الطرف الثالث بجهاز iPhone دون السماح للتطبيق برؤية جميع الأجهزة الأخرى على شبكة المستخدم، مما يحافظ على خصوصية أجهزة المستخدم وتمكين الاقتران.