الأربعاء 12 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

دفاع الضحية: عفونا عنه دون تعويض

وصول أسرة ضحية عصام صاصا محكمة الجنايات

عصام صاصا
عصام صاصا

وصلت - منذ قليل - أسرة المجني عليه "أحمد مفتاح" إلى محكمة جنايات الجيزة؛ لحضور أولى جلساتمحاكمة مطرب المهرجانات عصام صاصا، المتهم بالتسبب في وفاته عن طريق الخطأ، خلال عبوره الطريق الدائري بالمنيب.

وقال المحامي على فايز، إن أهالي الضحية وزوجته قرروا العفو عن عصام صاصا ومسامحته عن القتل الخطأ دون تقاضي أي تعويض مدني.

وأضاف أنه سيقر أمام محكمة جنايات الجيزة، بالتصالح نيابة عن زوجة الضحية باعتبارها صاحبة الحق المدني والوصي على أولاده القصر. 

وصول أسرة ضحية عصام صاصا 

وكانت قد قررت نيابة العمرانية، إحالة مطرب المهرجانات عصام صاصا إلى محكمة الجنايات، بتهمة القتل الخطأ وتعاطي مواد مخدرة وقيادة سيارة تحت تاثير المخدر في قضية حادث الطريق الدائري. 

وثبت في تقرير الطب الشرعي الخاص بالمطرب عصام صاصا، ظهور آثار لمخدر الحشيش وكذلك الترامادول، وأيضًا مشتقات الميثامفيتامين، وعليه قررت النيابة ضبطه وإحضاره في قضية دهس شاب أعلى الطريق الدائري، بعد ثبوت القيادة تحت تأثير المخدرات.

وزارة الداخلية امن القاهرة محكمة حكم عصام صاصا ضحية عصام صاصا

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