الأربعاء 12 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

الطيران الإسرائيلى يطلق النار وسط مدينة رفح الفلسطينية.. وغارات جوية مكثفة

طيران الاحتلال
طيران الاحتلال

أفادت فضائية القاهرة الإخبارية، نقلًا عن إعلام فلسطيني، بأن الطيران المروحي الإسرائيلي يطلق النار وسط مدينة رفح الفلسطينية.. والجيش ينفذ غارات جوية مكثفة.

واستشهد 7 فلسطينيين وأصيب آخرون، اليوم الأربعاء، إثر قصف طيران الاحتلال الإسرائيلي منزلًا في حي الشجاعية شرقي مدينة غزة.

وكان طفل فلسطيني استشهد وأصيب آخرون، فجر اليوم، إثر قصف قوات الاحتلال منزلًا في مدينة رفح جنوب قطاع غزة.

وتواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي عدوانها برًا وبحرًا وجوًا على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر 2023، ما أسفر حتى الآن عن استشهاد أكثر من 37 ألف فلسطيني، وإصابة عشرات الآلاف، فيما لا يزال آلاف الضحايا تحت الأنقاض.

الطيران المروحي الإسرائيلي رفح مدينة رفح

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