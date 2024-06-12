رئيس مؤتمر الابتكار المستدام: يجب التغلب على تحديات التحول الى مستقبل أكثر اخضرارا

أكدت الدكتورة منى فؤاد رئيس المركز العالمي للإبداع والابتكار البيئي، المؤسس والرئيس التنفيذي للمؤتمر الدولي الثالث للابتكار المستدام، أن التحول إلى مستقبل أكثر اخضرارا لصناعة الأزياء يواجه العديد من التحديات لإنشاء أنظمة بيئية دائرية للمنسوجات وللأزياء، وكيفية تشكيل مستقبل مستدام للأزياء والمنسوجات.

وقالت الدكتورة منى فؤاد -في تصريحات اليوم الأربعاء- إننا حرصنا خلال المؤتمر الدولي الثالث للابتكار المستدام في صناعة المنسوجات لإنقاذ الكوكب من أجل مستقبل صافي الانبعاث الصفري الذي عقد مؤخرا، أن يتم تناول المعوقات الرئيسية التي تواجه توسيع نطاق الدائرية وكيفية مواجهة التحديات في سلسلة التوريد بدءًا من التصميم والمشتريات المستدامة إلى قواعد استخدام المواد الكيميائية وشحن النفايات لاستكشاف الحلول المحتملة.

وأضافت أنه تم كذلك التركيز على رفع المعايير في جميع أنحاء سلسلة التوريد بالإضافة إلى مناقشة إمكانية تحول العلامات التجارية لسلسلة توريدات مستدامة.

اليوم العالمي للنسيج

وأشارت إلى أن المؤتمر، الذي حضره قادة وخبراء من جميع أنحاء صناعة الأزياء والمنسوجات والملابس، وفر مساحة لاستكشاف التحديات والحلول بشكل تعاوني للتغلب على أزمة المناخ، وتم عرض أفضل الممارسات للمناخ والطبيعة في العمليات التجارية للتعلم من خلال التجربة الجماعية لتحديد خطوات واضحة للعمل المناخي؛ للانتقال من المواءمة للعمل لتعزيز الانتقال إلى مستقبل دائري من خلال ربط الخبراء المحليين والعالميين والمنظمات الحكومية وغير الحكومية والقطاع الخاص والمراكز البحثية وصانعي السياسات وصناع القرار ووكالات التنمية والأوساط الأكاديمية ورواد الأعمال الخضراء والمبتكرين البيئيين لتحويل صناعة المنسوجات والأزياء المصرية إلى مستدامة وصديقة للبيئة.

كما نوهت إلى ضرورة التركيز على دعم الانتقال المطلوب لتحقيق الأهداف العالمية مثل اتفاقية باريس واتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ وأهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة ٩، ١٢، ١٣.

يذكر أن المؤتمر شارك فيه خبراء عالميون منهم بروفيسور ريبيكا إيرلى في جامعة الفنون في لندن وهي من أكبر جامعات العالم في مجال التصميم والإبداع والابتكار المستدام، ومؤسس اليوم العالمي للنسيج الدائري، بالإضافة إلى ميشيلا بودو غيرزى المدير التنفيذي لشركة غيرزي السويسرية وهي شركة رائدة مبتكرة للتحول الرقمي والذكاء الاصطناعي في صناعة المنسوجات، كارين لومز الرئيس التنفيذي لشركة العلامات التجارية المستدامة في انجلترا ولديها استراتيجية ناجحة لإدارة الكربون، وكارلا ماجردير مؤسس برنامج تسريع الدائرية للمنسوجات في معهد تكنولوجيا الموضة الدائرية بنيويورك والتي عرضت كيفية تسريع الدائرية في سلاسل التوريد ونماذج الأعمال الدائرية لتحويل المنسوجات المستعملة إلى مواد خام جديدة.

كما حضر المؤتمر ماريا نينكوسكي الرئيس التنفيذي لشركة فايننش للمنسوجات والموضة بفنلندا والتي تقدم الدور المحوري للتكنولوجيا والذكاء الاصطناعي في حل مشكلة الإفراط في الإنتاج، والدكتور محمد كاليم مدير الأبحاث المشروعات بالمعهد الأوروبي للابتكار في تكنولوجيا النسيج بفرنسا والذي عرض التكنولوجيا المبتكرة في إنتاج منسوجات مستدامه دائرية وصديقة للبيئة، والبروفيسور روبرت انتوشك الخبير العالمي في صناعات الأزياء والمنسوجات الدائرية وشريك الشركة السويسرية العالمية غيرزى في شمال أمريكا حيث عرض أهم الأساليب لكى تعمل العلامات التجارية الرائدة مقابل أهدافها المناخية على الطريق إلى صافى الصفر.

كما حضر الدكتور دان جرين الشريك المؤسس لشركة هيلبسى والتي تركز في استراتيجتها على التكاليف البيئية وعوائد التجارة الإلكترونية وطرق إشراك الموردين وتحفيزهم لتخفيض الانبعاثات والخبيرة الكندية إيلانور دانادج رئيس الاستراتيجيات بشركة كانوبى بلانت للعمل المناخي وابتكار المواد للوصول إلى الصافي صفر والتي تركز على كيف يمكن للعلامات التجارية تقليل تأثير لوجستياتها من إدارة المخزون الفعالة إلى الشحن الأخضر، والخبيرة سامنثا تيلور مؤسس المصنع النموذجي للاستدامة والدائرية في جميع مراحل إنتاج الأزياء في لندن وكيفية رفع المعايير في جميع أنحاء سلسلة التوريد.