ضبط 2 طن أسمدة زراعية ولحوم فاسدة في البحيرة

وجهت الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة، بتكثيف الحملات التموينية لمراقبة ومتابعة الأسواق للتأكد من الإلتزام بالإشتراطات التموينية الخاصة بالسلع والمعروضات ومطابقاتها للمواصفات، ومكافحة كافة صور الغش التجاري والتدليس ولردع المخالفين، مع الضرب بيد من حديد على كل من تسول له نفسه المساس بالدعم أو التلاعب به مع القيام باتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

حملة تموينية مكبرة للرقابة على الأسواق بالبحيرة

واصلت مديرية التموين والتجارة الداخلية برئاسة محمد عبدالعال مدير المديرية، رقابتها المشددة بكافة مدن ومراكز المحافظة، حيث تم تنفيذ عدة حملة حملات بالتنسيق مع مديرية الطب البيطري وبمتابعه سمير البلكيمي وكيل المديرية أسفرت عن:بمركزى بدر وكوم حمادة تم ضبط 2 طن أسمدة زراعية مجهولة المصدر و11 مخبز قاموا بإنتاج خبز ناقص الوزن ومخبزين تصرفا فى 11 شيكارة دقيق بلدى ومخبز لإنتاجه خبز غير مطابق للمواصفات، كما تم تحرير 8 محاضر لعدم الإعلان عن الأسعار و3 محاضر بيع سجائر بأزيد من السعر الرسمي ومحضر لعدم نظافة أدوات العجين، وتم تحرير المحاضر اللازمة وجاري العرض على النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

ضبط لحوم وكبدة غير صالحة للاستهلاك الآدمى بالبحيرة

وبحملات مماثلة بمركزي شبراخيت وادكو، تم ضبط كمية من اللحوم والكبده غير صالحة للاستهلاك الآدمي ومخبز سياحي يدار بدون ترخيص، بالإضافة إلى ضبط 4 مخابز قاموا بإنتاج خبز ناقص الوزن و4 مخابز لإنتاجهم خبز غير مطابق للمواصفات كما تم تحرير 4 محاضر لعدم نظافة أدوات العجين و5 محاضر لعدم الإعلان عن الأسعار، وتم تحرير المحاضر اللازمة وجاري العرض على النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

كما تمكنت إدارة تموين المحمودية من ضبط 6 مخابز لإنتاجهم خبز ناقص الوزن ومخبز لإنتاجه خبز غير مطابق للمواصفات كما تم تحرير 3 محاضر لعدم الإعلان عن الأسعار و3 محاضر لعدم نظافة أدوات العجين، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

تم التحفظ على المضبوطات وجاري تحرير المحاضر اللازمة، والعرض على النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.