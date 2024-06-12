افتتاح صيدلية التأمين الصحي لمرضى أورام الأطفال بمعهد جنوب مصر

افتتح الدكتور أحمد المنشاوي، رئيس جامعة أسيوط، صيدلية التأمين الصحي؛ لمرضى أورام الأطفال، بمعهد جنوب مصر للأورام، أمس الثلاثاء؛ وذلك لتقديم رعاية صيدلانية آمنة، وفعالة للأطفال المرضى الذين يُعالجون بمعهد جنوب مصر للأورام بجامعة أسيوط، وتسهيلًا على ذوي الأطفال؛ في صرف العلاج التكميلي لأطفالهم، بعد الانتهاء من إجراءات الكشف مباشرة، دون الذهاب إلى صيدليات التأمين الصحي خارج المعهد.



شهد الافتتاح حضور الدكتور خالد فارس القائم بأعمال عميد معهد جنوب مصر للأورام، والدكتور محمد أبو المجد وكيل المعهد لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور إبراهيم أبو العيون مدير مستشفى الأورام الجامعي بمعهد جنوب مصر للأورام، والدكتور أسامة مصطفى عبد البديع نائب مدير المستشفى، والصيدلانية هبة عبدالعزيز، إلى جانب لفيف من رؤساء الأقسام، وأعضاء هيئة التدريس، والهيئة المعاونة، ومديري الإدارات بالمعهد، والعاملين.



تقديم رعاية صيدلانية آمنة وفعالة للأطفال

وأوضح أن الصيدلية متخصصة في توفير العلاج التكميلي لمرضى أورام الأطفال؛ بعد جرعات العلاج الكيماوي، مثل: المضادات الحيوية، والمسكنات، والمكملات الغذائية، وألبان التغذية، والأدوية المتعلقة بالمعدة، والجرعات اللازمة للمرضى، إلى جانب مراجعة الأدوية المطلوبة من قبل الطبيب، ومدى ملاءمة الجرعات للحالة الصحية لمرضى أورام الأطفال، مضيفًا أن الصيدلية بها فريق مدرب من الصيادلة؛ لتجهيز الأدوية، ولضمان شروط تحضير معقمة، وآمنة للعلاج التكميلي للأطفال؛ بعد جرعات العلاج الكيماوي، ومزودة بأحدث الأجهزة التي تضمن الحفاظ على تعقيم الأدوية.

ولفت رئيس جامعة أسيوط، إلى أن افتتاح الصيدلية يأتي تأكيدًا على حرص الجامعة على توفير كافة أنواع الخدمات الطبية المتخصصة للمرضى المترددين عليها بصفة عامة، ومرضى الأورام بصفة خاصة ؛ في ظل الدور الرائد، والفاعل الذي يقوم به معهد جنوب مصر للأورام في خدمة المرضى من مختلف محافظات مصر.



وأعقب الافتتاح، تفقد الدكتور المنشاوى عددًا من الوحدات، والقطاعات التابعة للمعهد؛ لمتابعة سير العمل، والاطمئنان على مستوى الرعاية الطبية المقدمة للمرضى في مختلف التخصصات المتعلقة بالخدمة العلاجية، والتشخيصية؛ لمرضى الأورام المترددين على المعهد.



ومن جهته؛ أشاد الدكتور خالد فارس؛ بحرص إدارة الجامعة على تقديم الدعم المستمر للمعهد، والعمل على رفع مستوى كفاءة الخدمات الطبية المُقدمة بالمعهد، وتقديم أفضل مستوى للخدمات العلاجية للمرضى، والذي يظهر في توفير الإمكانيات الطبية اللازمة؛ لإنقاذ مرضى حالات الطوارئ، إلى جانب تقليل قوائم الانتظار، ورفع مستوى الإجراءات الاحترازية، ومكافحة العدوى.

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