الأربعاء 12 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

تسليم مساعدات مالية ومواد غذائية مجانية لـ100 حالة إنسانية بالمنوفية

محافظ المنوفية اللواء
محافظ المنوفية اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون من الحدث

واصل اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية لليوم الثاني على التوالي لقاءاته بالحالات الإنسانية والأسر الأولي بالرعاية  ضمن سلسلة "رد الجميل" لتخفيف العبء عن كاهلهم وتلبية مطالبهم واحتياجاتهم.

جاء ذلك بحضور اللواء عماد يوسف السكرتير العام، واللواء وليد البيلي السكرتير العام المساعد للمحافظة، ومديري مديريات الصحة والتموين والتضامن الاجتماعي والعمل وذلك استمرارًا لاحتفالات المنوفية بعيدها القومي. 


ووسط أجواء من الفرحة والزغاريد، سلم محافظ المنوفية مساعدات مالية ومواد غذائية وبطاطين وبونات مجانية لـ100 حالة من الحالات الإنسانية بقيمة مالية تزيد عن 400 ألف جنيه لإعانتهم على تلبية متطلبات حياتهم اليومية ومراعاة لظروفهم المعيشية والاجتماعية الصعبة وذلك بعد فحص أوراقهم من خلال لجنة المساعدات لضمان وصول الدعم لمستحقيه.


وخلال اللقاء، هنأ محافظ المنوفية الأهالي بمناسبة اقتراب حلول عيد الأضحى المبارك، معربًا عن سعادته بالتواجد بينهم والاستماع إلى مطالبهم لإيجاد حلول فورية حيالها، ومؤكدًا حرصه على التواصل الدائم والمباشر مع جموع أهالي وأبناء المحافظة وأن مكتبه مفتوح دائمًا لتلبية مطالبهم.


ووجه المحافظ مديري المديريات بالتواصل المباشر مع جميع الحالات وفحص حالتهم للوقوف علي مطالبهم وتسهيل الإجراءات اللازمة لهم كل فيما يخصه، حيث كلف المحافظ وكيل وزارة الصحة بتحويل 31 حالة مرضية إلى مستشفيات الجامعة والمخ والأعصاب والتأمين الصحى لإجراء الفحوصات الطبية اللازمة وتوفير العلاج المناسب لهم.

كما وجه مدير مديرية التضامن الاجتماعي بتسهيل إجراءات صرف معاش "تكافل وكرامة" لـ10 حالات لمساعدتهم على تلبية متطلبات الحياة المعيشية وكذلك استخراج كروت خدمات متكاملة لعدد من ذوى الهمم.

فيما كلف المحافظ مدير مديرية التموين ببحث إمكانية إضافة المواليد لـ22 أسرة حتى يتمكنوا من صرف السلع التموينية المدعمة، ووكيل وزارة العمل بالتواصل المباشر مع 13 حالة لتوفير فرص عمل مناسبة لهم بالقطاع الخاص مراعاة لظروفهم المعيشية.


وقدم الأهالي الشكر والتقدير لمحافظ المنوفية على تلك اللفتة الطيبة وحرصه على الوقوف بجانبهم وتلبية مطالبهم واحتياجاتهم.

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Screenshot_20240612_112633_com.whatsapp
محافظ المنوفية صرف مساعدات ل100حاله انسانيه أسر أولى بالرعاية 31حاله مرضيه تحويلهم للعلاج احتفالات بالعيد القومي

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