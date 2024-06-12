قررت جهات التحقيق المختصة، اليوم الأربعاء، حبس خادمة الفنان تامر عبدالمنعم وشريكها بتهمة سرقة ساعات ومشغولات ذهبية من شقته بمنطقة الدقي، 4 أيام على ذمة التحقيقات.

حبس خادمة الفنان تامر عبد المنعم وشريكها

وكانت قد ألقت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية القبض على خادمة الفنان تامر عبدالمنعم وصديقها، بتهمة سرقة ساعتين وخاتم ذهب من شقته بمنطقة الدقي.

وكشفت التحريات أن المتهمة كونت وشخصًا آخرًا تشكيلاً عصابيًا لسرقة مشغولات ذهبية وساعات من داخل شقة الفنان تامر عبدالمنعم بمنطقة الدقي، كما أن المتهمين باعا المسروقات في محلات الصاغة في بورسعيد.

من جانبه، وجه الفنان تامر عبدالمنعم عبر حسابه الشخصي على موقع "فيس بوك"، الشكر للأجهزة الأمنية على المجهودات المبذولة في القبض على الخادمة وشريكها واستعادة المسروقات.