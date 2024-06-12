أستاذ الطب الوقائي يحذر من التعرض لأشعة الشمس.. وينصح بـ ارتداء الملابس الغامقة

قال الدكتور عبد اللطيف المر، أستاذ الصحة العامة والطب الوقائي، إن التعرض لضربات الشمس أمر خطير، خاصة كلما زاد التعرض لها، موضحًا أن أثار التعرض لها تراكمي ويتراكم عام بعد عام، موضحًا أن الإنسان يتعرض فجأة إلى "التقلس الحراري ويؤثر على العضلات بالجسم"، ثم "الإنهاك الحراي" وبعدها يحدث "ضربة الشمس" وهي أخطر وضع ولا بد أن يدخل المريض المستشفى لتلقي العلاج والرعاية.

وأوضح أستاذ الصحة العامة والطب الوقائي، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "هذا الصباح"، والمذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن التعرض لمدة 10 دقائق لأشعة الشمس، ثم تعرضت بعدها بشهر لمدة 15 دقيقة كل هذا تراكم مع مرور الوقت ويصيبك بضربة شمس، ومن أثاره عندما يزداد تعرض الإنسان لأشعة الشمس يحدث سرطان الجلد، ومن الممكن أن تؤدي إلى الوفاة.

أستاذ الصحة العامة يحذر من تعرض الأطفال لأشعة الشمس

وأشار أستاذ الصحة العامة، إلى أن تعرض الأطفال لأشعة الشمس بهدف تقوية العظام يجب أن يكون بوقت محدد، مؤكدا أنه يجب ترك الطفل أمام أشعة الشمس بمدة لا تتعدى الـ20 دقيقة حتى لا تحدث مضاعفات خطيرة.

ونصح بارتداء الملابس البوليستر ذات الألوان الغامقة وليست الفاتحة للأشخاص الذين يؤدون عملهم أثناء تعرضهم لأشعة الشمس وذلك لحمايتهم من أشعة الشمس فوق البنفسجية، لافتًا إلى أن هناك أنواعًا من هذه الملابس يكون مدونًا عليها درجة الحماية من الشمس: "أنا بقولكم البسوا البوليستر خاصة الملابس الجديدة اللي بيكون مكتوبًا عليها عامل الحماية من الشمس"، مؤكدًا أن هذه المعلومات مثبتة علميًا بحسب موقع الجمعية الأمريكية لمكافحة السرطان والجمعية الأمريكية والأوروبية لمكافحة أمراض الجلد.