الإصلاح والنهضة: التنسيقية أسست لمصطلح "أغلبية التأثير"

في عيدها السادس..

هنأ هشام عبد العزيز رئيس حزب الإصلاح والنهضة تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين بمناسبة الذكرى السادسة لتأسيسها واصفا التنسيقية بـ"التجربة الشبابية الرائدة" التي قادت بكل فخر ما أسماها "ثورة تمكين الشباب".

كسر حالة الهدوء السياسي

وأشار عبد العزيز إلى أن ما قامت به التنسيقية منذ تأسيسها من بث الحلم واستعادة الأمل في تمكين حقيقي للشباب كان له بالغ الأثر في كسر حالة الهدوء السياسي وتحفيز العديد من الشباب للدخول في العمل العام والسياسي بشكل خاص مؤكدا بأن كيان التنسيقية يمثل بحق فخر صناعة السياسة المصرية.

وأشاد عبدالعزيز بما استطاع أن يقدمه شباب التنسيقية سواء من تبوأ منهم مناصب تنفيذية في الوزارات والمحافظات المختلفة وما قدمه كوادر التنسيقية من أداء تنفيذي مشرف أصبح مثالا يحتذى به في العمل السياسي التنفيذي والتشريعي والميداني على حد سواء.

مجلسي النواب والشيوخ

وأضاف رئيس حزب الإصلاح والنهضة بأن أداء نواب التنسيقية في البرلمان بغرفتيه غير المعادلة السياسية المصرية ليسطر مصطلحا جديدا في قاموس السياسة وهو "أغلبية التأثير" وليس أغلبية العدد بما قدمته كتلتي التنسيقية في مجلسي النواب والشيوخ من مقترحات ودراسات ومشاريع قوانين وطلبات إحاطة واستجوابات فعالة ترجمت دور نواب الشعب في الرقابة والتشريع بشكل فعال وصادق واحترافي.

على جانب آخر، أشاد هشام عبدالعزيز، رئيس حزب الإصلاح والنهضة بما أورده الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال كلمته أمام مؤتمر الاستجابة الإنسانية الطارئة في غزة الذي استضافته المملكة الأردنية الهاشمية، مؤكدًا أنها حملت رسائل مهمة وصفها بـ"خارطة طريق متكاملة لحل القضية الفلسطينية".

وأضاف عبدالعزيز بأن رسائل الرئيس اليوم كانت بمثابة إعادة تأكيد على ما طرحه في مؤتمر القاهرة الذي عقد بعد أيام من أحداث 7 أكتوبر، مشددًا على أنه لو استمع الجميع لصوت العقل والحكمة التي تمثله الدولة المصرية لاتخذت الأحداث في غزة مسارًا أفضل وأقل ضررًا بكثير من المسار الذي أودى بحياة عشرات الآلاف، وتجويع ونزوح الملايين من المدنيين العزل في غزة.