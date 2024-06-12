الأربعاء 12 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

تداول أسئلة "الإحصاء" للثانوية العامة 2024 عبر صفحات السوشيال ميديا

امتحانات الثانوية
امتحانات الثانوية العامة

تداولت صفحات الغش الإلكتروني، عبر تطبيق التليجرام، صورا لأسئلة امتحان مادة الإحصاء، ويزعمون انه الامتحان الذي يؤديه الطلاب حاليًا داخل اللجان في ثاني أيام الامتحانات بالعام الدراسي الحالي 2023-2024.

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وقالت مصادر مسئولة داخل غرفة العمليات المركزية بديوان عام وزارة التربية والتعليم، إنه جار التأكد من صحة الامتحان المتداول على السوشيال ميديا، وأنه نفس الامتحان الذي يؤديه الطلاب حاليًا داخل اللجان أم لا.

أكدت المصادر أنه حال التأكد من صحة الأسئلة المتداولة، سيتم تتبع مصدر تصويرها، والوصول للطالب أو المراقب المتسبب في تداولها وتحويله للشئون القانونية وتطبيق قانون الغش عليه.

ويؤدي طلاب الثانوية العامة 2024، بشعبتيها الأدبية والعلمية امتحان الدور الأول، اليوم، في مادة الإحصاء، بالمواد غير المضافة للمجموع، حيث من المقرر أن يستمر الامتحان لمدة ساعة ونصف الساعة، في ثاني أيام انطلاق ماراثون امتحانات الثانوية العامة، للعام الدراسي 2023،2024، بينما يؤدي طلاب مدارس المكفوفين امتحان التربية الوطنية.

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انطلاق ماراثون الثانوية العامة 

وانطلقت امتحانات الدور الأول من شهادة إتمام شهادة الثانوية العامة للعام الدراسي الحالي 2023/ 2024؛ أمس الأول، حيث أدى طلاب الثانوية العامة بشعبتيها الأدبية والعلمية خلال الفترة الأولى الامتحان في مادة التربية الدينية بإجمالي (708141) طالبا أمام (1986) لجنة امتحانية على مستوى الجمهورية، وفي الفترة الثانية، أدى الطلاب الامتحان في مادة التربية الوطنية.

جدول امتحانات الثانوية العامة 2024

 

– الأربعاء 12 يونيو 2024: الاقتصاد والإحصاء.

- يحصل الطلاب على إجازة عيد الأضحى من يوم 15 حتى 20 يونيو 2024.

– السبت 22 يونيو 2024: مادة اللغة العربية.

– الثلاثاء 25 يونيو 2024: مادة اللغة الأجنبية الثانية.

– 29 يونيو 2024: الفيزياء للشعبة العلمية والتاريخ للشعبة الأدبية.

– الثلاثاء 2 يوليو 2024: مادة اللغة الأجنبية الأولى.

– السبت 6 يوليو 2024: مادة الكيمياء والجغرافيا.

– الأربعاء 10 يوليو 2024: الجيولوجيا والعلوم البيئية لشعبة علمي علوم، والجبر والهندسة الفراغية لشعبة علمي رياضة، وعلم النفس والاجتماع للشعبة الأدبية.

– السبت 13 يوليو 2024: التفاضل والتكامل لشعبة علمي رياضة.

– الأربعاء 17 يوليو 2024: الأحياء لشعبة علمي علوم، والاستاتيكا لشعبة علمي رياضة، والفلسفة والمنطق للشعبة الأدبية.

– السبت 20 يوليو 2024: الديناميكا لشعبة علمي رياضة.

تداول امتحان الثانوية
تداول امتحان الثانوية
صفحات الغش الالكتروني أسئلة امتحان مادة الإحصاء العام الدراسي الحالي 2023 2024 ماراثون الثانوية العامة للشعبة الأدبية

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