وحيد على 3 بنات.. أهالي "كوم الضبع" بالمنوفية يشيعون "الصبي شحاتة"

شيع أهالي قرية كوم الضبع جنازة صبي 12 عاما، في حادث تصادم مروع أمس، بقرية كوم الضبع التابعة لمركز الباجور بمحافظة المنوفية، وهو شقيق لثلاث فتيات، وتقول والدته إنه “كان ما تتمنى من العالم، ولكن قدر الله أن يرحل ويتركها بعد والده بعشرة أعوام”.

ترجع تفاصيل وأحداث الواقعة إلى تلقي اللواء عمرو روؤف، مدير أمن المنوفية، إخطارا من العميد حسن النشال مأمور مركز شرطة الباجور، يفيد ورود بلاغ مصرع طفل يدعى “شحاتة عوض شحاتة نصير”، بقرية كوم الضبع دائرة المركز، في حادث سيارة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة والقبض على السائق المتهم بالواقعة من التحفظ على سيارته.

وقالت والدة الطفل المتوفى لـ"الدستور"، إنها أرسلت ابنها “شحاتة” للعمل في ورشة حدادة خلال الإجازة خوفا عليه من الذهاب للبحر والغرق كباقي أصحابه، وحتى تقطع علاقته بأصدقاء السوء، ولم تعلم أن نهايته ستكون في حادث سيارة في أثناء العودة من أداء صلاة الظهر.

أضافت، أنها تعمل في تنظيف الدواجن وبيعها بالقرية حتى تستطيع أن تصرف على أولادها بعد وفاة زوجها منذ عشرة سنوات، وعلمت بالواقعة حيت تلقت تليفون من سيدة تخبرها بحادث ابنها أثناء عملها في تنظيف الدواجن، وذهبت لترى ابنها ملقى متوفي على الأرض، وأخبرها المتواجدين أن سيارة نقل مسرعة أودت بحياته، ولم يستطيع قائد السيارة تفاديه.

وطالبت الأم بحق ابنها الذي أخذ روحها وكل شي مبهج ورحل وتركها تعيش الحزن، أيضا بالدعاء لها بالصبر، لأنها تلقت صدمتين بوفاة زوجها في عز شبابه، ثم وفاة وحيدها على أربعة بنات، مؤكدة أن جنازته شهدها الآلاف من أبناء القرية، لأن الراحل مع صغر سنه لم يترك عزاء أو جنازة إلا وحضرها كان رجل في جسد طفل ولكن شاء القدر أن يكون ذكرى ويرحل.