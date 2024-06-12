الأربعاء 12 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

بعد غياب سنوات.. "حورية فرغلى" تتصدر ترند جوجل بـ"سيما ماجى"

حورية فرغلى
حورية فرغلى

تصدرت الفنانة حورية فرغلي محركات البحث على "جوجل" بعد إعلان مشاركتها في مسلسل جديد بعنوان "سيما ماجي".

وتأتي مشاركة "حورية" في "سيما ماجي" بعد غياب سنوات عن الأعمال الفنية بعد أن انشغلت الفنانة بأزماتها الشخصية حتى ابتعدت عنها الأدوار مؤخرًا.

وتُجسد "حورية" شخصية "سيما" التي تعمل دكتورة ويحرمها القدر من الحظ في الزواج أو إنجاب الأطفال، وتزوجت أكثر من مرة للبحث عن الحب الحقيقي.

وتدور أحداث مسلسل "سيما ماجي"، في إطار اجتماعي تشويقي حول الصراع الدائم بين الحب والمال، كما يتطرق إلى الاضطرابات النفسية التي يعيشها البعض نتيجة الصدمات التي يتلقاها في الحياة من جانب الأشخاص المقربين، ويتميز العمل بالإثارة، ويبحث فريق العمل عن تحقيق العدالة ومواجهة الابتزاز.

هذا وانتهت أسرة مسلسل "سيما ماجي"، بطولة الفنانة رانيا يوسف والفنانة حورية فرغلي، من تصوير الأسبوع الثاني من مشاهد العمل الدرامي، تحت قيادة المخرج تامر السعدني.

مسلسل "سيما ماجي" يشارك في بطولته عدد من النجوم أبرزهم؛ رانيا يوسف، وحورية فرغلي، وكمال أبورية، ومادلين طبر، ومحمد أبوداود، وسحر رامي، من تأليف حسان دهشان. 

حورية فرغلي فنانة مسلسل

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