الأربعاء 12 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

"إي اف چي هيرميس" تنجح في طرح "أرامكو" بـ11 مليار دولار في سوق الأسهم السعودية

على خالبي
على خالبي

أعلنت اليوم إي اف چي هيرميس، بنك الاستثمار الرائد في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا التابع لمجموعة إي اف چي القابضة، أن قطاع الترويج وتغطية الاكتتاب التابع له نجح في إتمام الخدمات الاستشارية لصفقة الطرح العام الثانوي المسوق بالكامل لشركة «أرامكو» بقيمة 11 مليار دولار أمريكي في سوق الأسهم السعودية. 

وتعد «أرامكو» أكبر شركة متكاملة في قطاع الطاقة والكيمياويات المتكاملة على مستوى العالم، وهي الشركة الوطنية للنفط المدرجة في سوق الأسهم السعودية. 

ولعبت إي اف چي هيرميس مدير الطرح المشترك للصفقة، التي تعد أكبر صفقة طرح مسوّق بالكامل في المنطقة.

شهدت الصفقة قيام شركة «أرامكو» بطرح 1.545 مليار سهم بسعر 27.25 ريال للسهم، وهو ما يمثل 0.64% من إجمالي أسهم الشركة المُصدرة.

وفي هذا السياق، أعرب علي خالبي رئيس قسم أسواق رأس المال في قطاع الترويج وتغطية الاكتتاب في إي اف چي هيرميس عن اعتزازه بالدور المحوري للشركة في إتمام هذه الصفقة التي تبرهن على مكانتها الرائدة وقدراتها على إتمام الصفقات الاستراتيجية الكبرى.

وأوضح "خالبي"، أن هذا الإنجاز يؤكد على التزام إي اف جي هيرميس الراسخ بدعم أهداف النمو لشركائها الاستراتيجيين بجميع أسواق رأس المال في المنطقة.

وأضاف أن هذه الصفقة أبرزت المكانة الرائدة للشركة في أسواق رأس المال بالمنطقة، وذلك في ضوء إتمام 10 صفقات منذ بداية العام الجاري.

وأشار إلى التطور الملحوظ لأسواق رأس المال بالمنطقة وفي مقدمتها السوق السعودي والذي شهد مؤخرًا عدد من الصفقات الاستراتيجية غير التقليدية التي ساهمت إي اف چي هيرميس في إتمامها مؤخرًا، مثل صفقة الطرح الثانوي لأسهم شركة «أدنوك للحفر» وصفقة الطرح العام الثانوي المسوق بالكامل لشركة «أرامكو»، واللتان تعكسان القدرات الابتكارية التي يحظى بها إي اف جي هيرميس باعتباره بنك الاستثمار الرائد على مستوى المنطقة. 

ولفت إلى أن تلك الصفقات تعكس الحرص الدائم للشركة على تعزيز الابتكار وتحقيق التميّز في القطاع المالي، وتبرز مساعيها نحو رسم مستقبل مشرق لأسواق رأس المال في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. 

وتعد أرامكو السعودية أكبر شركة متخصصة في الطاقة والكيماويات المتكاملة على مستوى العالم. وتسعى أرامكو منذ انطلاقة أعمالها إلى تعزيز التكامل الاستراتيجي في أعمال قطاعي التنقيب والإنتاج بما يكفل تلبية الطلب المتزايد على النفط الخام.

كما تواصل تعزيز المرونة والتكامل الاستراتيجي لمحفظة أعمالها في قطاعي التكرير والكيماويات لتقديم قيمة إضافية بمختلف قطاعات المنتجات البترولية وتحقيق التوازن الأمثل بين إنتاج الوقود والمواد الكيميائية بالسوق. 

وتستهدف أرامكو السعودية تنمية أعمالها بشكل مستدام، عبر توظيف أفضل الأدوات التكنولوجية والحلول الابتكارية التي تساهم في تقليص بصمتها المناخية، فضلًا عن تبنّي مبادرات الطاقة منخفضة الكربون وتعزيز معايير الاستدامة في جميع عملياتها داخل المملكة وخارجها من خلال التعاون مع مختلف الشركاء الدوليين.

جدير بالذكر أن هذه الصفقة تأتي امتدادًا للعديد من الصفقات البارزة التي نجحت الشركة في إتمامها على مدار الأعوام السابقة في أسواق دول مجلس التعاون الخليجي، بما في ذلك المساهمة في إتمام 10 صفقات خلال عام 2024 حتى الآن. 

ومؤخرًا، لعبت الشركة بدور المنسق الدولي المشترك صفقة الطرح العام الأولي لشركة «ألف للتعليم القابضة» بقيمة في سوق أبو ظبي للأوراق المالية. وقامت الشركة بدور المنسق العالمي المشترك لصفقة الطرح الخاص «لمجموعة بيوت الاستثمارية» (BIG) في بورصة الكويت.

ولعبت إي اف چي هيرميس دور المستشار المالي ومدير سجل الاكتتاب ومتعهد التغطية المشترك لصفقة الطرح العام الأولي لشركة «مياهنا» في سوق الأسهم السعودية. 

كما لعبت دور مدير الطرح المشترك لصفقة الطرح العام الأولي لمجموعة «فقيه للرعاية الصحية» في سوق الأسهم السعودية. 

إلى جانب ذلك، لعبت الشركة دور المنسق الدولي المشترك لصفقة طرح ثانوي لأسهم شركة «أدنوك للحفر» من خلال آلية بناء سجل الاكتتاب المعجل. 

كما لعبت دور مدير الطرح المشترك لصفقتي الطرح العام الأولي في سوق دبي المالي لشركة «سبينيس»، إحدى الشركات الرائدة في مجال تجارة التجزئة وإدارة متاجر السوبر ماركت المتميزة، وشركة «باركين». 

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