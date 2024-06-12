الهلال الأحمر تشارك فى مناورة صقر 132 لمجابهة الكوارث والأزمات

شاركت جمعية الهلال الأحمر المصري فرع دمياط في المناورة المشتركة (صقر 132) لمجابهة الكوارث والأزمات، وذلك بالتعاون مع محافظة دمياط.

وشارك متطوعو الهلال الأحمر المصري في إقامة خيام الإيواء، المستشفى الميدانى، وخيمة الدعم اللوجستي، وخيم استقبال وتسجيل المستفيدين، كما قام فريق الاستجابة للطوارئ التابع للفرع بإجراء محاكاة للإصابات المختلفة والتعامل معها؛ بالإضافة إلى كيفية الدخول والانسحاب الآمن وعمليات الإخلاء.

فروع الهلال الأحمر

وتغطي فروع جمعية الهلال الأحمر المصري محافظات الجمهورية من خلال 27 فرعًا في محافظات: مرسى مطروح، الوادي الجديد، بورسعيد، الإسماعيلية، شمال سيناء، القاهرة، الجيزة، الإسكندرية، السويس، جنوب سيناء، الشرقية، دمياط، المنيا، المنوفية، الدقهلية، كفرالشيخ، الغربية، أسوان، القليوبية، البحيرة، الفيوم، بني سويف، أسيوط، الأقصر، سوهاج، قنا، والبحر الأحمر.

الإسعافات الأولية

وفي إطار اهتمام الهلال الأحمر المصري بتنمية الوعي الصحي لدى جموع الشعب المصري تأخذ جمعية الهلال على عاتقها تعريف المجتمع بمبادئ الإسعافات الأولية، من خلال عقد الندوات والدورات التدريبية لجميع الفئات والأعمار في القاهرة والمحافظات المختلفة.

وتقدم الهلال الأحمر المصري، التي تمتلك 10 مراكز تدريبية منتشرة في أنحاء الجمهورية، برامج لتدريب الأفراد على كيفية حماية أنفسهم والآخرين والبيئة المحيطة بهم وتنمية قدراتهم على الاستجابة بشكل أفضل في المواقف الطارئة.

وتتضمن التدريبات جوانب نظرية وعملية حول كيفية التعامل مع (الأزمة القلبية، وانسداد مجرى الهواء المفاجئ، والغرق، والجروح، والنزيف، والحروق، والكسور، وإصابات البطن والصدر والعين، والصدمة، والإغماء والغيبوبة، والتشنجات، والتسمم، والإسهال، والعض واللسعات واللدغات، والتعرض للحرارة أو البرودة الشديدة)، بالإضافة إلى تصنيف الإصابات في حالة الحوادث الكبيرة وإصابات الأطفال والوقاية منها.

وتمتلك الأحمر المصري 6 مناطق لوجستية تستقبل مساعدات الشعب الفلسطيني برًا وبحرًا وجوًا من كل الدول، حيث يعمل القائمون على تلك المناطق بكفاءة عالية، بالإضافة إلى وجود 9 مخازن على مستوى الجمهورية.