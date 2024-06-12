الأربعاء 12 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

الهلال الأحمر تشارك فى مناورة صقر 132 لمجابهة الكوارث والأزمات

الهلال الأحمر
الهلال الأحمر

شاركت جمعية  الهلال الأحمر المصري فرع دمياط في المناورة المشتركة (صقر 132) لمجابهة الكوارث والأزمات، وذلك بالتعاون مع محافظة دمياط.

وشارك متطوعو الهلال الأحمر المصري في إقامة خيام الإيواء، المستشفى الميدانى، وخيمة الدعم اللوجستي، وخيم استقبال وتسجيل المستفيدين، كما قام فريق الاستجابة للطوارئ التابع للفرع بإجراء محاكاة للإصابات المختلفة والتعامل معها؛ بالإضافة إلى كيفية الدخول والانسحاب الآمن وعمليات الإخلاء.

فروع الهلال الأحمر

وتغطي فروع جمعية الهلال الأحمر المصري محافظات الجمهورية من خلال 27 فرعًا في محافظات: مرسى مطروح، الوادي الجديد، بورسعيد، الإسماعيلية، شمال سيناء، القاهرة، الجيزة، الإسكندرية، السويس، جنوب سيناء، الشرقية، دمياط، المنيا، المنوفية، الدقهلية، كفرالشيخ، الغربية، أسوان، القليوبية، البحيرة، الفيوم، بني سويف، أسيوط، الأقصر، سوهاج، قنا، والبحر الأحمر.

القباج: الهلال الأحمر لديها 6 مناطق لوجستية تستقبل المساعدات الفلسطينية

الإسعافات الأولية

وفي إطار اهتمام الهلال الأحمر المصري بتنمية الوعي الصحي لدى جموع الشعب المصري تأخذ جمعية الهلال على عاتقها تعريف المجتمع بمبادئ الإسعافات الأولية، من خلال عقد الندوات والدورات التدريبية لجميع الفئات والأعمار في القاهرة والمحافظات المختلفة.

وتقدم الهلال الأحمر المصري، التي تمتلك 10 مراكز تدريبية منتشرة في أنحاء الجمهورية، برامج لتدريب الأفراد على كيفية حماية أنفسهم والآخرين والبيئة المحيطة بهم وتنمية قدراتهم على الاستجابة بشكل أفضل في المواقف الطارئة.

وتتضمن التدريبات جوانب نظرية وعملية حول كيفية التعامل مع (الأزمة القلبية، وانسداد مجرى الهواء المفاجئ، والغرق، والجروح، والنزيف، والحروق، والكسور، وإصابات البطن والصدر والعين، والصدمة، والإغماء والغيبوبة، والتشنجات، والتسمم، والإسهال، والعض واللسعات واللدغات، والتعرض للحرارة أو البرودة الشديدة)، بالإضافة إلى تصنيف الإصابات في حالة الحوادث الكبيرة وإصابات الأطفال والوقاية منها.

وتمتلك الأحمر المصري 6 مناطق لوجستية تستقبل مساعدات الشعب الفلسطيني برًا وبحرًا وجوًا من كل الدول، حيث يعمل القائمون على تلك المناطق بكفاءة عالية، بالإضافة إلى وجود 9 مخازن على مستوى الجمهورية.

الكوارث والازمات مجابهة الكوارث المناورة المشتركة الهلال الأحمر المصري الاسعافات الأولية

مواد متعلقة

القباج تتابع الاستعدادات النهائية لخطة تصعيد حجاج الجمعيات

وزيرة التضامن: الفن التشكيلى يعكس ثقافة المجتمعات وتاريخها

القباج: نقدم حزمة من التسهيلات لإنشاء وتطوير حضانات للقطاعين الخاص والأهلى

الاستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة والكشف الطبى للمعاقين بالرقم القومي

وزيرة التضامن تشهد إطلاق صندوق استثمار شفاء الأورمان

التضامن: استمرار الكشف عن تعاطى المخدرات لسائقى الحافلات المدرسية

القباج: البيئة التعليمية أحد أهم أهداف الوقاية من الإدمان في العالم العربي

مدير صندوق علاج الإدمان: انخفاض نسب تعاطي سائقي الحافلات المدرسية إلى 0.4%

الأكثر قراءة

قرار عاجل من "التعليم" بشأن المصروفات الدراسية في العام الجديد 2024 - 2025

قناة السويس تحقق إنجازًا غير مسبوق فى عام.. وتكشف خطتها للنهوض بسياحة اليخوت

كشف أسباب حريق المنقف بالكويت.. وإنذار عاجل لأصحاب العقارات

محافظ الغربية يتابع الحملة المكبرة لإزالة برج سكني مكون من 14 طابقا بشارع البحر

مكافحة المنشطات تكشف التفاصيل الكاملة في موقف رمضان صبحي ومدة إيقافه

معظمهم عمال.. وفاة 39 شخصًا جراء حريق ضخم فى منطقة المنقف بالكويت

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مدحت بشاى

الحكيم.. وجدوى الكتابة

صفاء النجار

دعانى لبيته «1»

إبراهيم داود

عن كرة القدم البسيطة وصعوبتها

منى رجب

تغليظ العقوبات.. حماية للفتاة والمرأة المصرية

ماجد حبته

استجابة إنسانية لغزة

حسين دعسة

وزيرة الثقافة الأردنية هيفاء النجار: جريدة الشرق العربي.. مرجع أردني لتراثنا الإنساني

جلال حمام

صفقة غامضة.. قتال أم سلام؟

د.كريمة الحفناوى

ماذا نريد من قانون العمل الجديد

صور

ندوة مجلس نقابة الصحفيين مع رؤساء مجالس إدارة وتحرير الصحف القومية

لحظات مميزة.. خالد النبوى وابنه فى العرض الخاص لمسرحية "أهل الكهف"

وزيرة الثقافة تفتتح المعرض العام للأوبرا

محطة تل أبيب

المزيد

رسالة سرية من بلينكن لإسرائيل تكشف "حجر العثرة" في مفاوضات هدنة غزة

الانسحاب من غزة وجدول لوقف الحرب.. أبرز تعديلات حماس على مقترح الهدنة

حرب الإبادة لا تتوقف.. جيش الاحتلال يواصل عدوانه الوحشي على غزة لليوم الـ250