الأربعاء 12 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

نائب مدير بحوث الشرطة: الفكر الإرهابى يهدد سلامة الوطن ويفتت نسيج المجتمع

حلقة نقاشية
حلقة نقاشية

قال اللواء الدكتور ضياء هريدي، نائب مدير مركز بحوث الشرطة، خلال حلقة نقاشية بعنوان "الأفكار الهدامة الدخيلة على المجتمع.. التداعيات- آليات المواجهة" التي أقيمت بأكاديمية الشرطة إن الفكر المنحرف من أخطر ما يتعرض له الإنسان لأن الفكر المريض يهدد سلامة الأمة فهو فكر الإرهاب والعنف لأنه يدمر الشعوب في كل شيء، ويفتت النسيج الاجتماعي للمجتمع.

وأضاف أن الأفكار المتطرفة هي أفكار منحرفة في الأساس تهدف لهدم المجتمعات، وأن الغرب ومنذ عهد الدولة العثمانية في مصر هدف إلى بث الأفكار المغلوطة داخل مجتمعات الدول العربية.

وأشار إلى أن أعداءنا وضعوا مخططًا لهدم دولنا العربية من خلال ضرب الدين وإنشاء الجماعات الدينية المتطرفة التي تبدأ بنشاط ديني حتى يتمكن ويدخل في السياسة ونشر الأخبار المغلوطة.

وكشف عن أن انتشار الإرهاب سببه عوامل عديدة أهمها، التناقضات الاجتماعية، الفراغ والبطالة التفكك الأسرى. 

ونظمت وزارة الداخلية، اليوم لأربعاء، في مقر أكاديمية الشرطة، حلقة نقاشية بعنوان "الأفكار الهدامة الدخيلة على المجتمع.. التداعيات- آليات المواجهة" تنفيذًا لتوجيهات وزير الداخلية اللواء محمود توفيق.

وشهدت الحلقة النقاشية حضور قيادات الشركة وعدد رجال الدين وقيادات المجتمع المدني

وزارة الداخلية رجال الدين قيادات المجتمع المدني نائب مدير مركز بحوث الشرطة أكاديمية الشرطة

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