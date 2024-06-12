"الصحة الفلسطينية": نحذر من توقف المستشفيات والمراكز الصحية ومحطة الأكسجين بغزة

ناشدت وزارة الصحة الفلسطينية المنظمات الأممية والإنسانية سرعة التدخل لإدخال الوقود اللازم والمولدات الكهربائية، محذرة من توقف المستشفيات والمراكز الصحية ومحطة الأكسجين الوحيدة في محافظة غزة، حسبما ذكرت فضائية القاهرة الإخبارية.

وفي سياق متصل، أكد تحقيق للأمم المتحدة أن إسرائيل ارتكبت جرائم ضد الإنسانية، خلال عدوانها على قطاع غزة، بعد السابع من أكتوبر الماضي.

واتهمت لجنة التحقيق التابعة للأمم المتحدة إسرائيل بارتكاب جرائم ضد الإنسانية مثل الإبادة في غزة، حسب "رويترز".

وأضاف تقرير اللجنة أن تصرفات إسرائيل تنطوي أيضًا على جرائم ضد الإنسانية، بسبب العدد الهائل من القتلى والمصابين بين المدنيين.

والنتائج مستخلصة من تقريرين متزامنين أحدهما ركز على هجمات شنتها فصائل المقاومة الفلسطينية، في السابع من أكتوبر، والثاني ركز على الرد العسكري الإسرائيلي عليها، ونشرتهما لجنة تحقيق الأمم المتحدة، التي لديها تفويض واسع النطاق على غير المعتاد لجمع الأدلة وتحديد الجناة للجرائم الدولية، التي ارتكبت في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

ولا تتعاون إسرائيل مع اللجنة التي تقول إنها منحازة ضدها.

وتقول اللجنة إن إسرائيل تعرقل عملها ومنعت محققيها من الوصول إلى مناطق في إسرائيل والأراضي الفلسطينية المحتلة.

وسارعت إسرائيل إلى التنديد بتمييز منهجي تمارسه لجنة تحقيق للأمم المتحدة في حقه.