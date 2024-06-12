جسات لتغطية 430 مترا من ترعة السلامونية في الغربية

تفقد الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، عدد من مشروعات الرصف والتطوير الجارية والشوارع الرئيسية والطرق المحورية المقترح رصفها خلال خطة العام المالي الجديد ببسيون، في إطار المتابعة الميدانية المستمرة والمكثفة للمحافظ للاهتمام بجميع الخدمات التي تهم المواطنين في حياتهم اليومية، ومراعاة مصالحهم والتأكد من توافر الخدمات المقدمة وجودتها، والوقوف على التحديات لاتخاذ الإجراءات اللازمة لحلها.

بدأت الجولة بتفقد الأعمال الجارية في إحلال وتجديد شارع عمر زعفان ببسيون، حيث يتم وضع طبقة من الرمل لتسوية الطريق بعد إزالة طبقة الأسفلت القديمة والمتهالكة، فيما تساعد هذه الطبقة في تحسين تماسك الطبقات اللاحقة، وتوزيع الحمل بشكل متساوي ولضمان أن تكون القاعدة الأساسية للطريق متينة، وخالية من أي عيوب بهدف تحسين البنية التحتية، كما يتم عمل الجسات لتغطية ٤٣٠ مترا من ترعة السلامونية تمهيدا لأعمال الرصف بطول ٤٣٠ مترًا.

خلق محاور مرورية جديدة بالغربية

واستمرت الجولة بتفقد عدد من الشوارع الرئيسية والطرق المحورية المقترح رصفها خلال خطة العام المالي الجديد ببسيون، وأكد محافظ الغربية أن المحافظة مستمرة في دراسة وتفقد الطرق الرئيسية بالمدن وربطها ببعضها البعض، إلى جانب إنشاء طرق جديدة، من أجل خلق محاور مرورية جديدة تساهم في تحقيق السيولة المرورية داخل المدن.

كما تابع محافظ الغربية، مستجدات الأعمال في إنشاء مجلس مدينة المحلة الجديد والذي يتكون من دور أرضي، و6 أدوار على مساحة 2842 مترا مربعا داخل جزء من أرض المرفق القديم بالمحلة الكبرى بشارع الزيوت والصابون بنطاق حي أول المحلة، والمصمم على أحدث الطرق ليلبي احتياجات المواطنين بالمحلة، ويضم مكتب لمحافظ الغربية، وقاعة اجتماعات كبرى، ومركز خدمة مواطنين متطور، ومجلس شعبي محلي، وإدارات خدمية تعمل بشكل مميكن؛ لتقديم الخدمات والمعاملات للمواطنين بشكل ميسر.

وأشاد محافظ الغربية بمعدلات التنفيذ بالمشروع، مؤكدا تقديمه كافة سبل الدعم الممكنة وتذليل العقبات أمام تسريع وتيرة العمل وإنهاء الأعمال في المشروع وحل أي مشكلة قد تطرأ على أرض الواقع.