لا مشاكل.. حالة من الاستقرار بمحيط لجان الثانوية العامة بمدارس أسوان

شهد محيط مقار لجان امتحانات الثانوية العامة فى مدرسة إدفو الثانوية بنين بمركز إدفو شمال أسوان، صباح اليوم الأربعاء، حالة من الهدوء والاستقرار تزامنًا مع تأدية الطلاب لامتحاناتهم باليوم الثانى.

انتظار أولياء الأمور للطلاب

وحرص العديد من أولياء الأمور على انتظار أبناءهم أثناء تأدية امتحانات مادتي الاقتصاد والإحصاء بمناطق متفرقة ولكن بعيد عن نقاط الأمن المتمركزة لتأمين لجان امتحانات الثانوية العامة فى مدرسة أدفو الثانوية بنين بمركز إدفو شمال أسوان.

وشهدت لجان امتحانات الثانوية العامة في محافظة أسوان، وضع كردون أمني وتأمينات من ضباط الشرطة أمام مقار اللجان لتأمين الطلاب اثناء تأديتهم للامتحاناتهم.

وانطلقت امتحانات الثانوية العامة 2024، الإثنين، 10 يونيو، بأداء الطلاب الامتحان في مادتي التربية الدينية والتربية الوطنية.

وتقدم لأداء امتحانات الثانوية العامة هذا العام، 745 ألفًا و86 طالبًا، موزعين على 1981 لجنة سير على مستوى الجمهورية، و7 لجان تقدير، بالإضافة إلى81 طالبًا يؤدون الامتحان داخل السجون و38 طالبًا بمستشفى سرطان الأطفال و255 طالبًا من المكفوفين، و3306 طلاب دمج تعليمي، و1646 طالبًا بمدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا. وشددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، على ضرورة أن يلتزم الطالب بحدود تظليل دائرة الإجابة التي يختارها فقط، وبشكل كامل حتى لا يكون هناك شك في إجابته وفي حالة اختياره إجابة خاطئة يقوم بوضع علامة × واضحة على الإجابة الخاطئة وتظليل الإجابة الصحيحة تظليلا كاملا.