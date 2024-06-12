الأربعاء 12 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

50 عجلا للأولى بالرعاية في إهناسيا ببني سويف.. تفاصيل كاملة

المجزر
المجزر

أعلنت جمعية الأورمان، الاستعداد لذبح أضاحيها خلال أيام التشريق داخل مجزر مركز إهناسيا بمحافظة بني سويف، والمعتمد من وزارة الزراعة، وتحت إشراف الطب البيطرى.

أكدت الدكتورة إنجى حسن، وكيلة وزارة التضامن الاجتماعي ببني سويف، أن المديرية بالتعاون مع جمعية الأورمان خصصوا 50 عجلا بلديا سيتم ذبحهم وتوزيعهم خلال أيام عيد الأضحى المبارك، على الأسر الأكثر احتياجًا من الأرامل والمرضى ومحدودى الدخل وذوي الهمم من أبناء محافظة بني سويف.

قال اللواء ممدوح شعبان، مدير عام جمعية الأورمان، إن عملية الذبح ستبدأ سوف تبدء بعد صلاة عيد الأضحى المبارك الى عصر أخر أيام التشريق، ويلى مرحلة الذبح التجزير والتشفية والتعبئة والتغليف ويتم توزيعها على القرى الاكثر احتياجا، مؤكدا أنه يتم اختيار رؤوس الماشية المراد ذبحها بعناية شديدة، وبما يوافق الشرع الحكيم في شروط الأضحية.

أشار إلى أن مكتب مشروعات الأورمان ببني سويف وضع خطة عمل متكاملة تستهدف توزيع لحوم أضاحى لهذا العام  بجميع مراكز المحافظة وبالتعاون مع أكثر الجمعيات الخيرية الصغيرة وتحت إشراف مديرية التضامن الاجتماعي بالمحافظة من خلال قوائم بيانات معتمدة بعد إجراء أبحاث ميدانية عليهم للتأكد من أحقيتهم وبما يتفق مع شروط الجمعية.

يذكر أن الجمعية أطلقت قبل سنوات مشروع صك الأضحية من الأورمان ومستمرة فى تنفيذها سنويًا لتحقيق الغاية الشرعية والاجتماعية من الاضحية بإدخال الفرحة على المضحى من خلال التاكد من وصول لحوم أضحيته إلى مستحقيها، وأيضًا المشاركة المجتمعية بتحقيق السعادة والبهجة للأسر الأكثر احتياجًا بتوصيل لحوم الأضاحى لهم فى منازلهم مهما كان موقع قراهم وتجمهاتهم السكانية.

وفي سياق آخر، كلف الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بنى سويف، مسؤولى الأوقاف،بسرعة الانتهاء من  إعداد وتجهيز الساحات الملحقة بالمساجد، والساحات المخصصة بالمدارس ومراكز الشباب والجمعيات الزراعية، لأداء شعائر صلاة عيد الأضحى المبارك، للتيسير على المواطنين بمختلف قرى ومراكز ومدن المحافظة لأداء الصلاة.

بني سويف اهناسيا عيد الأضحى جمعية الأورمان اللحوم

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