"الصحة" تطالب المقبلين على الزواج بالتوجه إلى أقرب وحدة صحية

طالبت وزارة الصحة والسكان، الشباب المقبلين على الزواج بالتوجه لأقرب وحدة صحية، لإجراء الفحوصات اللازمة قبل الزواج.

وأوضحت وزارة الصحة والسكان، في منشور لها عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، أنه تم إطلاق مبادرة رئيس الجمهورية لفحص المقبلين على الزواج، تساعد فى اكتشاف الأمراض الوراثية وغير السارية والمعدية مبكرا.

وقالت وزارة الصحة والسكان، إن نتيجة الفحوص الطبية سارية لمدة 6 شهور وتتضمن الفحوصات الكشف عن الأمراض الوراثية والمعدية والمزمنةوالصحة الانجابية وقياس عامل rh.

وتابعت وزارة الصحة والسكان، أنه يمكن التوجة لأقرب وحدة صحية والاتصال بالخط الساخن 15335 للحصول على الاستفسارات اللازمة.

وكانت قد كشفت وزارة الصحة والسكان عن الأوراق المطلوبة لاستخراج الشهادة الطبية لفحوصات المقبلين على الزواج للمصريين، وتشمل بطاقة الرقم القومي للشخص نفسه، وصورة الرقم القومي للطرف الآخر، وفيما يخص المصريين بالخارج يمكنهم الاستفادة من المبادرة عن طريق تجهيز جواز السفر وثيقة اللجوء، و صورة إثبات الهوية للطرف الآخر.

وتعمل المبادرة على فحص المقبلين على الزواج من خلال إجراء تحاليل ما قبل الزواج، لتقليل مضاعفات الإصابة للشخص المصاب، وكذلك حماية الشريك ومنع انتقال العدوى للشخص غير المصاب، بالإضافة إلى خفض نسب الوفيات الناجمة عن الأمراض غير السارية.

ويعد فحص المقبلين على الزواج من الخطوات الهامة التي يجب أن يقوموا بها، سواء المصريين أو غير المصريين، إذ إنها تشمل الكشف المبكر عن العديد من الأمراض المعدية والمزمنة.

وأوضحت الوزارة، أن رسوم استخراج الشهادة الطبية لـ فحوصات المقبلين على الزواج، تصل إلى 220 جنيه، لافتة إلى أنها تشمل التحاليل ومصروفات طباعة الشهادة.

ويتم استلام نتائج الفحوصات الطبية الخاصة بـ فحص للمقبلين على الزواج خلال 14 يومًا من إجراء التحاليل، وتتم مناقشة النتائج في جلسة مشورة تتسم بالسرية والخصوصية لكل طرف من الطرفين.