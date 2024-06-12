بدء امتحان مادة الإحصاء للثانوية عامة 2024

بدأ طلاب الثانوية العامة، بشعبتيها الأدبية والعلمية امتحان الدور الأول في مادة الإحصاء، اليوم الأربعاء، ضمن المواد الغير مضافه للمجموع.

من المقرر أن يستمر الامتحان لمدة ساعة ونصف، في ثاني أيام انطلاق ماراثون امتحانات الثانوية العامة، للعام الدراسي 2023 - 2024، بينما يؤدي طلاب مدارس المكفوفين امتحان التربية الوطنية.

انطلاق ماراثون الثانوية العامة

انطلقت امتحانات الدور الأول من شهادة إتمام شهادة الثانوية العامة للعام الدراسي الحالي 2023/ 2024؛ أول أمس، حيث أدى طلاب الثانوية العامة بشعبتيها الأدبية والعلمية خلال الفترة الأولى الامتحان في مادة التربية الدينية بإجمالي (708141) ألف طالب أمام (1986) لجنة امتحانية على مستوى الجمهورية، وفي الفترة الثانية، أدى الطلاب الامتحان في مادة التربية الوطنية.



جدول امتحانات الثانوية العامة 2024

– الأربعاء 12 يونيو 2024: الاقتصاد والإحصاء.

-يحصل الطلاب على إجازة عيد الأضحى من يوم 15 حتى 20 يونيو 2024.

– السبت 22 يونيو 2024: مادة اللغة العربية.

– الثلاثاء 25 يونيو 2024: مادة اللغة الأجنبية الثانية.

– 29 يونيو 2024: الفيزياء للشعبة العلمية والتاريخ للشعبة الأدبية.

– الثلاثاء 2 يوليو 2024: مادة اللغة الأجنبية الأولى.

– السبت 6 يوليو 2024: مادة الكيمياء والجغرافيا.

– الأربعاء 10 يوليو 2024: الجيولوجيا والعلوم البيئية لشعبة علمي علوم، والجبر والهندسة الفراغية لشعبة علمي رياضة، وعلم النفس والاجتماع للشعبة الأدبية.

– السبت 13 يوليو 2024: التفاضل والتكامل لشعبة علمي رياضة.

– الأربعاء 17 يوليو 2024: الأحياء لشعبة علمي علوم، والاستاتيكا لشعبة علمي رياضة، والفلسفة والمنطق للشعبة الأدبية.

– السبت 20 يوليو 2024: الديناميكا لشعبة علمي رياضة.