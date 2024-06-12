الأربعاء 12 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

بدء امتحان مادة الإحصاء للثانوية عامة 2024

طلاب
طلاب

بدأ طلاب الثانوية العامة، بشعبتيها الأدبية والعلمية امتحان الدور الأول في مادة الإحصاء، اليوم الأربعاء، ضمن المواد الغير مضافه للمجموع. 

من المقرر أن يستمر الامتحان لمدة ساعة ونصف، في ثاني أيام انطلاق ماراثون امتحانات الثانوية العامة، للعام الدراسي 2023 - 2024، بينما يؤدي طلاب مدارس المكفوفين امتحان التربية الوطنية.

انتهاء طلاب الثانوية العامة من أداء امتحان الاقتصاد

انطلاق ماراثون الثانوية العامة 

انطلقت امتحانات الدور الأول من شهادة إتمام شهادة الثانوية العامة للعام الدراسي الحالي 2023/ 2024؛ أول أمس،  حيث أدى طلاب الثانوية العامة بشعبتيها الأدبية والعلمية خلال الفترة الأولى الامتحان في مادة التربية الدينية بإجمالي (708141) ألف طالب أمام (1986) لجنة امتحانية على مستوى الجمهورية، وفي الفترة الثانية، أدى الطلاب الامتحان في مادة التربية الوطنية.

تواجد محدود لأولياء أمور طلاب الثانوية في الدقي (صور)


جدول امتحانات الثانوية العامة 2024

– الأربعاء 12 يونيو 2024: الاقتصاد والإحصاء.

-يحصل الطلاب على إجازة عيد الأضحى من يوم 15 حتى 20 يونيو 2024.

– السبت 22 يونيو 2024: مادة اللغة العربية.

– الثلاثاء 25 يونيو 2024: مادة اللغة الأجنبية الثانية.

– 29 يونيو 2024: الفيزياء للشعبة العلمية والتاريخ للشعبة الأدبية.

– الثلاثاء 2 يوليو 2024: مادة اللغة الأجنبية الأولى.

– السبت 6 يوليو 2024: مادة الكيمياء والجغرافيا.

– الأربعاء 10 يوليو 2024: الجيولوجيا والعلوم البيئية لشعبة علمي علوم، والجبر والهندسة الفراغية لشعبة علمي رياضة، وعلم النفس والاجتماع للشعبة الأدبية.

– السبت 13 يوليو 2024: التفاضل والتكامل لشعبة علمي رياضة.

– الأربعاء 17 يوليو 2024: الأحياء لشعبة علمي علوم، والاستاتيكا لشعبة علمي رياضة، والفلسفة والمنطق للشعبة الأدبية.

– السبت 20 يوليو 2024: الديناميكا لشعبة علمي رياضة.

طلاب الثانوية العامة 2024 المواد الغير مضافة للمجموع مادة الإحصاء امتحان التربية الوطنية امتحانات

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