محافظ القليوبية يبحث موقف الأراضي المملوكة للدولة وغير مستغلة

عقد اللواء عبد الحميد الهجان،ـ محافظ القليوبية، اجتماعا مع عدد من مسئولي البنك الأهلي لمناقشه استغلال عدد من قطع الأراضي المملوكة للمحافظة لإقامة مشروعات خدمية واستثمارية بهدف استغلال أصول الدولة بالشكل الأمثل، بما يعود بالنفع العام على الدولة والمواطنين بعدد من مدن المحافظة، من بينها مدينة بنها وحي شرق شبرا الخيمة وشبين القناطر.

وتهدف هذه الخطط إلى استغلال أصول الدولة المصرية بشكل أمثل، بما يعود بالنفع العام على الدولة والمواطنين. وتشمل المشروعات المقترحة إنشاء مراكز تجارية، وفروع للبنوك، وغيرها من المشروعات التي تُساهم في تحسين مستوى معيشة المواطنين وتوفير فرص عمل جديدة.

أكد محافظ القليوبية خلال الاجتماع أهمية هذه المشروعات في تحقيق التنمية المستدامة في المحافظة، مشددًا على ضرورة تنفيذها وفقًا لأعلى المعايير الدولية، مع مراعاة احتياجات المواطنين وتوفير بيئة عمل مناسبة.

كما اعتمد الهجان المخطط التفصيلي لمدينة الخانكة (غرب وشرق السكة الحديد)،والذي قامت الهيئة العامة للتخطيط العمراني بإعداده من خلال أحد المكاتب الاستشارية، حيث تم الإعداد من خلال الهيئة الهندسية للقوات المسلحة في إطار البروتوكول المبرم بينها وبين وزارة التنمية المحلية، وسيتم العمل بالمخططات بعد التصديق من مجلس الوزراء وصدور القرار التنفيذي من محافظ القليوبية.

أكد المحافظ أهمية هذه الخطوة الخاصة باعتماد المخطط التفصيلي للمدينة للحد من النمو العشوائي لمناطق الامتداد العمراني ولتحسين الصورة الجمالية تماشيًا مع التنمية الحضرية التي تشهدها المدينة، بالإضافة إلى تحسين جودة الحياة للمواطنين من خلال تقديم الخدمات العامة وتوفير المسكن الملائم والمشروعات التنموية المقترح تنفيذها.

وشدد لعلى ضرورة وأهمية الالتزام بالاشتراطات البنائية الجديدة ومنظومة التراخيص الجديدة ومراعاة التنمية الاجتماعية والاقتصادية والعمرانية للمواطنين والنظرة المستقبلية التي تتناسب مع احتياجات الأجيال القادمة، وفي إطار خطة الدولة للتنمية المستدامة 2030.