الأربعاء 12 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظ القليوبية يبحث موقف الأراضي المملوكة للدولة وغير مستغلة

محافظ القليوبية
محافظ القليوبية

عقد اللواء عبد الحميد الهجان،ـ محافظ القليوبية، اجتماعا مع عدد من مسئولي البنك الأهلي لمناقشه استغلال عدد من قطع الأراضي المملوكة للمحافظة لإقامة مشروعات خدمية واستثمارية بهدف استغلال أصول الدولة بالشكل الأمثل، بما يعود بالنفع العام على الدولة والمواطنين بعدد من مدن المحافظة، من بينها مدينة بنها وحي شرق شبرا الخيمة وشبين القناطر.

وتهدف هذه الخطط إلى استغلال أصول الدولة المصرية بشكل أمثل، بما يعود بالنفع العام على الدولة والمواطنين. وتشمل المشروعات المقترحة إنشاء مراكز تجارية، وفروع للبنوك، وغيرها من المشروعات التي تُساهم في تحسين مستوى معيشة المواطنين وتوفير فرص عمل جديدة.

أكد محافظ القليوبية خلال الاجتماع أهمية هذه المشروعات في تحقيق التنمية المستدامة في المحافظة، مشددًا على ضرورة تنفيذها وفقًا لأعلى المعايير الدولية، مع مراعاة احتياجات المواطنين وتوفير بيئة عمل مناسبة.

كما اعتمد الهجان المخطط التفصيلي لمدينة الخانكة (غرب وشرق السكة الحديد)،والذي قامت الهيئة العامة للتخطيط العمراني بإعداده من خلال أحد المكاتب الاستشارية، حيث تم الإعداد من خلال الهيئة الهندسية للقوات المسلحة في إطار البروتوكول المبرم بينها وبين وزارة التنمية المحلية، وسيتم العمل بالمخططات بعد التصديق من مجلس الوزراء وصدور القرار التنفيذي من محافظ القليوبية.

أكد المحافظ أهمية هذه الخطوة الخاصة باعتماد المخطط التفصيلي للمدينة للحد من النمو العشوائي لمناطق الامتداد العمراني ولتحسين الصورة الجمالية تماشيًا مع التنمية الحضرية التي تشهدها المدينة، بالإضافة إلى تحسين جودة الحياة للمواطنين من خلال تقديم الخدمات العامة وتوفير المسكن الملائم والمشروعات التنموية المقترح تنفيذها.

وشدد لعلى ضرورة وأهمية الالتزام بالاشتراطات البنائية الجديدة ومنظومة التراخيص الجديدة ومراعاة التنمية الاجتماعية والاقتصادية والعمرانية للمواطنين والنظرة المستقبلية التي تتناسب مع احتياجات الأجيال القادمة، وفي إطار خطة الدولة للتنمية المستدامة 2030.

أراضي املاك الدولة مشروعات خدمية محافظ القليوبية إقامة مشروعات الأسواق الحضارية

مواد متعلقة

رئيس جامعة بنها يفتتح معرض الجامعة للمنتجات والسلع الغذائية

محافظ القليوبية يبحث تذليل معوقات التصالح على مخالفات البناء

محافظ القليوبية يتفقد لجان امتحانات اليوم الأول للثانوية العامة ببنها وطوخ

مصرع شابين صدمتهما سيارة ميكروباص بطريق كفر شكر بالقليوبية

وكيل الشباب والرياضة ورئيس شركة مياه الشرب يبحثان سبل التعاون بالقليوبية

بروتوكول تعاون بين جامعة بنها والأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والاستراتيجية

ضربها حتى الموت.. المشدد 7 سنوات لقاتل نجلة زوجته فى القناطر

بسب الثأر.. إحالة أوراق 3 متهمين قتلوا مواطنا فى القليوبية إلى المفتى

الأكثر قراءة

عاجل| "الأرصاد" تحذر من طقس الخميس والجمعة ومفاجأة بشأن وقفة العيد

عنيفة تخدش الأعراض.. النيابة تطلب فض أحراز "سفاح التجمع" فى جلسة سرية

محافظ الغربية يتابع الحملة المكبرة لإزالة برج سكني مكون من 14 طابقا بشارع البحر

4 ملايين جنيه وتنازل لوجه الله.. نجاة عصام صاصا من السجن في دهس مواطن على الدائري

قرار عاجل من وزير القوى العاملة.. إجازة عيد الأضحى 2024 وحقيقة احتسابها من الرصيد

تعويض مليار جنيه.. جلسة عاجلة لمحاكمة عمرو دياب فى واقعة الصفع

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مدحت بشاى

الحكيم.. وجدوى الكتابة

صفاء النجار

دعانى لبيته «1»

إبراهيم داود

عن كرة القدم البسيطة وصعوبتها

منى رجب

تغليظ العقوبات.. حماية للفتاة والمرأة المصرية

ماجد حبته

استجابة إنسانية لغزة

حسين دعسة

وزيرة الثقافة الأردنية هيفاء النجار: جريدة الشرق العربي.. مرجع أردني لتراثنا الإنساني

جلال حمام

صفقة غامضة.. قتال أم سلام؟

د.كريمة الحفناوى

ماذا نريد من قانون العمل الجديد

صور

تحد وإصرار.. فرحه طلاب الثانوية العامة بـ "الإحصاء"

ندوة مجلس نقابة الصحفيين مع رؤساء مجالس إدارة وتحرير الصحف القومية

لحظات مميزة.. خالد النبوى وابنه فى العرض الخاص لمسرحية "أهل الكهف"

محطة تل أبيب

المزيد

ردًا على اغتيال أبو طالب.. حزب الله يتعهد بتكثيف هجماته على إسرائيل

رسالة سرية من بلينكن لإسرائيل تكشف "حجر العثرة" في مفاوضات هدنة غزة

الانسحاب من غزة وجدول لوقف الحرب.. أبرز تعديلات حماس على مقترح الهدنة