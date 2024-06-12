أبرزهم محمد صبحي وعلي الحجار.. قائمة عروض المسرح المصري في عيد الأضحى

انتعاشة فنية كبيرة يشهدها المسرح المصري خلال موسم عيد الأضحى 2024، حيث تشهد مسارح القطاعين العام والخاص عرض أكثر من 9 عروض مسرحية خلال موسم عيد الأضحى لكبار النجوم.

وخلال هذا التقرير نرصد لكم أبرز الأعمال المسرحية المقرر عرضها خلال موسم عيد الأضحى.

قائمة مسرحيات عيد الأضحى

مش روميو وجوليت

يعود الفنان الكبير علي الحجار لخشبة المسرح بعد غياب 17 عامًا خلال موسم عيد الأضحى بالعرض المسرحي "مش روميو وجوليت"، وهو عمل استعراضي غنائي كوميدي، مستوحى من رواية "روميو وجوليت"، لوليم شكسبير، يشارك في بطولته الفنانة رانيا فريد شوقي، ومحمد عادل، وعزت زين.

وتدور أحداث المسرحية فى إطار تراجيدى عبر صراع بين عائلتين من أرقى عائلات مدينة فيرونا الإيطالية، هما عائلة منتيغيو وكابوليت، وخلال صراعهما الدائم يقع «روميو» من العائلة الأولى فى حب «جولييت» التى تنتمى للعائلة الثانية، ويتصاعد الصراع.

العمل من إنتاج المسرح القومى والذى يديره الفنان الدكتور أيمن الشيوى.

ميمو

ويستعد النجم أحمد حلمي للعودة لجمهوره من خلال مسرحية ميمو التي تنطلق عرضها على مسرح فندق جراند نايل تاور.

وتقدم هذه المسرحية لأول مرة فى القاهرة بعد نجاحها فى موسم الرياض عام 2023، وتحقيقها إيرادات عالية.



وطرحت الشركة المنظمة أسعار تذاكر المسرحية بأكثر من فئة وتبدأ الفئة الأولى بـ1500 جنيه أما الفئة الثانية تصل سعرها لـ1250 جنيه والفئة الثالثة 900 جنيه والفئة الرابعة تصل سعرها لـ750 جنيها والفئة الخامسة والأخيرة تصل سعرها لـ500 جنيه.

وتدور أحداث المسرحية حول شخصية مسعود الفاشل المهمش من أسرته والمجتمع، الذى يقرر أن يسلك طريق السوشيال ميديا لسهولة الوسيلة حتى يثبت ذاته وينجح من خلاله، ولكن تنقلب الأحداث وتختلف عن توقعاته وخطته.

مسرحية ميمو من بطولة أحمد حلمي، منهم: هنا الزاهد، نور إيهاب، هنا شيحة، حمدي الميرغني، أحمد رزق، محمد رضوان، والمسرحية من تأليف ضياء محمد، وتحت قيادة المخرج هشام عطوة.

فارس يكشف المستور

ويقدم الفنان الكبير محمد صبحي، مسرحية «فارس يكشف المستور»، خلال عيد الأضحى، على مسرح مدينة سنبل المسرحية كوميدية غنائية ويشارك فى بطولتها: ميرنا وليد ووفاء صادق وكمال عطية، مصطفى يوسف، محمد يوسف، محمد سعيد، رحاب حسين، داليدا حسن، منة طارق، ليلى فوزي، محمود أبوهيبة، محمد شوقى طنطاوي، انجيليكا أيمن، مايكل وليم، لمياء عرابي، حلمى جلال الدين، داليا نبيل، محمد عبدالمعطي، وليد هانى والطفلان عبدالرحمن محمود ومريم شريف، ويصمم ديكوراتها محمد الغرباوى وأشعار عبدالله حسن، وموسيقى وألحان شريف حمدان

العيال فهمت

وتشارك المطربة رنا سماحة في موسم عيد الأضحى بمسرحية جديدة بعنوان “العيال فهمت" وذلك على خشبة المسرح الكوميدي.



المسرحية بطولة رنا سماحة، عبد المنعم رياض، إيهاب شهاب، محمود الهنيدي، رانيا النجار، وتعتبر المسرحية هي معالجة غنائية كوميدية للفيلم الأمريكي "صوت الموسيقى".





عامل قلق

ويجري الفنان سامح حسين بروفات مكثفة لمسرحيته الجديدة “عامل قلق” على مسرح البالون بالعجوزة.



والمسرحية من بطولة سامح حسين والفنانة سهر الصايغ والمخرج إسلام إمام على أن يبدأ العرض الرسمي ثاني أيام عيد الأضحى.

عفارت عليك



كما تعرض مسرحية «عفارت عليك» بطولة الفنانة نهال عنبر والفنان كريم الحسيني ثالث ورابع ايام العيد بالإسكندرية على مسرح عبد المنعم جابر بكامب شيزار ويشارك في بطولتها مراد فكري، منير مكرم، كريم الحسينى، مراد فكري، أحمد بسيم، نيڤين رفعت، سمير بدير، شريهان قطب، هبة غندور، حسينى زهران، شيماء النمس، آمل أشرف، عمرو أمين، بوسى الأمير، مساعد إخراج الحسينى زهران، مخرج منفذ ياسر يني، وهو من إنتاج كلاكيت للإنتاج الفنى حسن عبدالحميد، إشراف إدارى د.أحمد منير، رؤية فنية وإخراج نور عفيفي.

والمسرحية مأخوذة من رواية لشكسبير تم معالجتها من خلال دور جن غبي لا يستطيع تنفيذ ما يطلب به، بالإضافة إلى انسان يجد حبيبته من العالم الآخر الخفي على عكس طبيعة الكون في إطار رومانسي يكشف عن العديد من المشاعر بينهما

سينما 30

تقدم أسرة مسرحية «سينما 30» الجزء الثانى منها على مسرح الحياة ثالث أيام العيد وهي من تأليف محمود جمال حدينى إخراج أحمد حداد بطولة الشباب من الدفعة الثانية من فريق مسرح الغرب والمسرحية مستوحاة من فيلم «سينما 30» أول فيلم مصرى ابيض واسود ناطق على خشبة المسرح.

النقطة العميا

ويقدم مسرح الغد، خلال إجازة عيد الأضحى مسرحية «النقطة العميا»، العرض إنتاج فرقة مسرح الغد بقيادة الفنان سامح مجاهد، وتحت إشراف المخرج الكبير خالد جلال رئيس البيت الفنى للمسرح، بطولة الفنان نور محمود، وهى أول تجربة مسرحية له، ويشاركه أحمد السلكاوى، أحمد عثمان، حسام فياض، هايدى بركات، عمر صلاح الدين.

وتدور أحداث المسرحية حول عطل يصيب سيارة آدم الذى يجسد دوره الفنان نور محمود، أثناء عاصفة شديدة، ما يضطره إلى اللجوء لأقرب بيت ليجد بداخله ثلاثة أساتذة فى القانون يلعبون لعبة غريبة تدعى «المحكمة» محاكمة أخلاقية للنفس البشرية، تجعل الإنسان يحاكم نفسه حين يواجه ضميره بالحقيقة والصدق، والغرض من اللعبة هو ممارسة مهنهم القديمة، بعيدًا من روتين العدالة التقليدية، متحررين من كل القيود، بعد أن اكتشفوا أن هناك جرائم لا تستطيع تلك العدالة التقليدية إثباتها على مرتكبيها، وتكتمل عناصر اللعبة بحضوره، ليجد نفسه متورطًا فى قبضة المحكمة ويحاول إيجاد طريق للخروج من هذه اللعبة.

ذات الرداء الأحمر

ويستعد مسرح القاهرة للعرائس، لتقديم عرض جديد من إنتاج المسرح بعنوان «ذات والرداء الأحمر» تأليف وأشعار السيناريست وليد كمال، إخراج نادية الشويخ.

والعرض يتناول العلاقة بين جيل الكبار وعلى رأسهم الجدة والأم، وجيل الشباب وتمثله البطلة «ذات» والتى تبلغ من العمر 14 عاما، ويدمج العرض بين التراث والحداثة بشكل درامى ممتع، كما يقدم صورة بصرية مبهرة للأطفال تتناسب مع إيقاع العصر السريع الذى يعيشون فيه ويتعاملون بمفرداته، حيث يتناول العديد من المفردات الحديثة التى يتعامل معها الأطفال بشكل كبير فى عالم التكنولوجيا، ووجهة نظر الآباء حولها، كما أنه يستطيع أن يقدم حلا لمشكلة صراع الأجيال.