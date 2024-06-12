الأربعاء 12 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توقيع بروتوكول تعاون بين جامعتي القاهرة ونيو جيزة في مجال الدراسات الطبية والصيدلانية والأسنان

رئيس جامعة القاهرة
رئيس جامعة القاهرة

 


وقع الدكتور محمد الخشت رئيس جامعة القاهرة، والدكتور أحمد سامح فريد رئيس جامعة نيو جيزة ووزير الصحة وعميد طب قصر العيني الأسبق، بروتوكول تعاون مشترك في مجال الدراسات الطبية والصيدلانية وطب الفم والأسنان لتطوير البرامج الأكاديمية ودعم المناهج العلمية، وتنمية القدرات البحثية، وتطوير المهارات الإكلينيكية، وتبادل أعضاء هيئة التدريس، ودعم برامج التدريب الطبي والمهني.

حضر توقيع بروتوكول التعاون من جامعة القاهرة الدكتور حسام صلاح عميد كلية طب قصر العيني، والدكتورة غادة عبدالباري عميدة كلية الصيدلة، والدكتورة علا عمر عميدة كلية طب الأسنان، ومن جامعة نيو جيزة حضرت الدكتورة لميس رجب نائب رئيس الجامعة، والدكتورة راندا السلاوي عميدة كلية طب الأسنان، والدكتورة لمياء محسن عميدة كلية الطب، والدكتور خالد حجازي عميد كلية الإدارة، والدكتورة منال محمد عميدة كلية الصيدلة.

اللقاء يُمثل حلقة جديدة من حلقات التعاون بين الجامعتين من خلال 3 كليات مهمة

وأكد الدكتور محمد الخشت، خلال كلمته، على العلاقات القوية التي تجمع بين جامعة القاهرة وجامعة نيو جيزة، مشيرًا إلى أن هذا اللقاء يُمثل حلقة جديدة من حلقات التعاون بين الجامعتين من خلال 3 كليات مهمة تمثل رأس القطاع الطبي من أجل تقديم خدمات تعليمية وبحثية وطبية على مستوى عال من الكفاءة والتميز تصب في النهاية لصالح المواطن المصري، لافتًا إلى الدور التاريخى لجامعة القاهرة في تعاونها مع العديد من الجامعات الحكومية والأهلية والخاصة المرموقة.

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وقال رئيس جامعة القاهرة، إن جامعة نيو جيزة تُعد من الجامعات المرموقة والتي تلتزم بتطبيق الشروط العلمية الدقيقة ويتم العمل بداخلها وفق منهجية قوية، ويتمتع خريجوها بمواصفات عالية ومتميزة، لافتًا إلى التزامها بتطبيق المواصفات الأوروبية والبريطانية الصارمة، وأنها تضم قامات وكوادر رفيعة من جامعة القاهرة.

وأكد الدكتور محمد الخشت، الدور المهم الذي تقوم به جامعة القاهرة داخل كافة الجامعات والمؤسسات العلمية من أجل النهوض بالمستوى العلمي والثقافي، مشددًا على ضرورة التزام القطاع الطبي بالشروط التعليمية الصارمة والدقيقة لتخريج كوادر متميزة تقدم خدماتها العلاجية للمواطنين بمستوى عال من الدقة والكفاءة والجودة.

ومن جانبه، أشار الدكتور أحمد سامح فريد رئيس جامعة نيو جيزة، إلى اعتزازه بجامعة القاهرة وإدارتها، ومنوهًا إلى أنه تم توقيع أول بروتوكول تعاون بين جامعة القاهرة وجامعة نيو جيزة عام 2009 عندما كانت تحت الإنشاء لتكون جامعة القاهرة هي الجامعة الراعية التي تقوم بدورها كمرشد أكاديمي لجامعة نيو جيزة، مؤكدًا أن جامعة نيو جيزة هي الضلع الذي أنجبته جامعة القاهرة وأنها نتاج تعاون مستمر منذ نشأتها مع جامعة القاهرة.

وقدم الدكتور أحمد سامح فريد، الشكر لرئيس جامعة القاهرة الدكتور محمد الخشت وإدارات الجامعة السابقة لرعاية جامعة القاهرة لجامعة نيو جيزة على مدار 15 عامًا سواء بكوادرها أو فكرها، موضحًا أن النجاح الذي حققته الجامعة يرجع أساسه والفضل في تحقيقه لجامعة القاهرة والتي تُعد مثالًا ناجحًا لرعاية الجامعة الأم للجامعة الناشئة، مؤكدًا أن فضل جامعة القاهرة على جامعة الجيزة الجديدة هو فضل عظيم وجميل لا يُنسى على مر العصور، وأن الجامعتين هما أسرة واحدة أساسها جامعة القاهرة.

الخشت جامعه نيو جيزة طب قصر العيني تطوير البرامج الأكاديمية المهارات الإكلينيكية التدريب الطبى

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