الأربعاء 12 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مأمورية خاصة وسط حراسة مشددة لنقل "سفاح التجمع" إلى مقر محاكمته

سفاح التجمع
سفاح التجمع

خرجت مأمورية خاصة بحراسة مشددة لنقل المتهم "كريم. س" الشهير بـ"سفاح التجمع" من محبسه إلى مقر جلسة محاكمته بمحكمة جنايات القاهرة الجديدة بالتجمع الخامس، لحضور أولى جلسات محاكمته بتهمة قتل 3 سيدات بعد معاشرتهن جنسيًا وتعذيبهن بطرق بشعة، داخل شقته في التجمع الخامس.

ووجهت النيابة العامة للمتهم 3 اتهامات رئيسية وهي تهمة القتل المقترن بإحراز الجواهر المخدرة وتقديمها للتعاطي والاتجار بالبشر، ووجهت له تهم قتل 3 سيدات بعد تعذيبهن داخل غرفة معزولة من الصوت بشقته صممها المتهم خصيصًا لضحاياه، والتخلص من جثامينهن في صحراء بورسعيد والإسماعيلية، كما وجهت له تهمة حيازة مواد مختلفة من المخدرات وإجبار ضحاياه على تعاطيها، والاتجاز بالبشر من خلال استغلال الضحايا فى الدعارة وتصويرهن.

وأقر المتهم أمام جهات التحقيق بإيوائه المجني عليها "رحمة. أ" مستغلًا حالة ضعفها وفقرها، ثم عاشرها وعذبها وأنهى حياتها بأن أقبض على جيدها بيديه حتى تنفست أنفاسها الأخيرة، وعاشرها عقب تأكده من وفاتها، ونقل جثمانها بإحدى الحقائب السوداء بالسيارة الملاكي ملكه رقم س ق ر 1192 وألقى جثمانها بطريق 30 يونيو بدائرة مركز القنطرة غرب.

وأضاف أنه توجه إلى محافظة بورسعيد لشراء كمية من مخدر الآيس نظير مبلغ مالي، وعقد العزم وبيت النية على إزهاق روح المجني عليها "أميرة. أ. ع. ع. ط"، واستدرجها إلى مسكنه ليتمكن من إقصائها بعيدًا عن أعين ذويها وليتمم قتلها، حيث قتلها بأن أحكم برابطة العنق "كرافتة" على جيدها حتى لفظت أنفاسها الأخيرة، ووضعها بحقيبة سوداء ونقلها في السيارة السالف بيانها.

سجن بدر جنايات القاهرة الجديدة التجمع الخامس سفاح التجمع قتل

مواد متعلقة

"سفاح التجمع" يقف اليوم أمام المحكمة لأول مرة.. وهذه لائحة "الاتهامات"

الأكثر قراءة

عاجل| قناة السويس تحقق إنجازًا غير مسبوق فى عام.. وتكشف خطتها للنهوض بسياحة اليخوت

سفاح التجمع: كنت أذكى إخواتى وعلاقتى بالستات "قلة أدب على طول"

لحوم بأسعار مخفضة.. "التموين" تزف بشرى سارة للمواطنين قبل عيد الأضحى

معظمهم عمال.. وفاة 39 شخصًا جراء حريق ضخم فى منطقة المنقف بالكويت

محافظ الغربية يتابع الحملة المكبرة لإزالة برج سكني مكون من 14 طابقا بشارع البحر

ستصل 48 درجة.. الأرصاد تكشف موعد ذروة الموجة الحارة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

صفاء النجار

دعانى لبيته «1»

إبراهيم داود

عن كرة القدم البسيطة وصعوبتها

منى رجب

تغليظ العقوبات.. حماية للفتاة والمرأة المصرية

ماجد حبته

استجابة إنسانية لغزة

حسين دعسة

وزيرة الثقافة الأردنية هيفاء النجار: جريدة الشرق العربي.. مرجع أردني لتراثنا الإنساني

جلال حمام

صفقة غامضة.. قتال أم سلام؟

د.كريمة الحفناوى

ماذا نريد من قانون العمل الجديد

لواء. محسن الفحام

الخوف من السلام

صور

ندوة مجلس نقابة الصحفيين مع رؤساء مجالس إدارة وتحرير الصحف القومية

لحظات مميزة.. خالد النبوى وابنه فى العرض الخاص لمسرحية "أهل الكهف"

وزيرة الثقافة تفتتح المعرض العام للأوبرا

محطة تل أبيب

المزيد

الانسحاب من غزة وجدول لوقف الحرب.. أبرز تعديلات حماس على مقترح الهدنة

حرب الإبادة لا تتوقف.. جيش الاحتلال يواصل عدوانه الوحشي على غزة لليوم الـ250

إسرائيل تواجه أسوأ موجة تضخم وارتفاع للأسعار