مأمورية خاصة وسط حراسة مشددة لنقل "سفاح التجمع" إلى مقر محاكمته

خرجت مأمورية خاصة بحراسة مشددة لنقل المتهم "كريم. س" الشهير بـ"سفاح التجمع" من محبسه إلى مقر جلسة محاكمته بمحكمة جنايات القاهرة الجديدة بالتجمع الخامس، لحضور أولى جلسات محاكمته بتهمة قتل 3 سيدات بعد معاشرتهن جنسيًا وتعذيبهن بطرق بشعة، داخل شقته في التجمع الخامس.

ووجهت النيابة العامة للمتهم 3 اتهامات رئيسية وهي تهمة القتل المقترن بإحراز الجواهر المخدرة وتقديمها للتعاطي والاتجار بالبشر، ووجهت له تهم قتل 3 سيدات بعد تعذيبهن داخل غرفة معزولة من الصوت بشقته صممها المتهم خصيصًا لضحاياه، والتخلص من جثامينهن في صحراء بورسعيد والإسماعيلية، كما وجهت له تهمة حيازة مواد مختلفة من المخدرات وإجبار ضحاياه على تعاطيها، والاتجاز بالبشر من خلال استغلال الضحايا فى الدعارة وتصويرهن.

وأقر المتهم أمام جهات التحقيق بإيوائه المجني عليها "رحمة. أ" مستغلًا حالة ضعفها وفقرها، ثم عاشرها وعذبها وأنهى حياتها بأن أقبض على جيدها بيديه حتى تنفست أنفاسها الأخيرة، وعاشرها عقب تأكده من وفاتها، ونقل جثمانها بإحدى الحقائب السوداء بالسيارة الملاكي ملكه رقم س ق ر 1192 وألقى جثمانها بطريق 30 يونيو بدائرة مركز القنطرة غرب.

وأضاف أنه توجه إلى محافظة بورسعيد لشراء كمية من مخدر الآيس نظير مبلغ مالي، وعقد العزم وبيت النية على إزهاق روح المجني عليها "أميرة. أ. ع. ع. ط"، واستدرجها إلى مسكنه ليتمكن من إقصائها بعيدًا عن أعين ذويها وليتمم قتلها، حيث قتلها بأن أحكم برابطة العنق "كرافتة" على جيدها حتى لفظت أنفاسها الأخيرة، ووضعها بحقيبة سوداء ونقلها في السيارة السالف بيانها.