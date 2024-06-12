محافظ أسوان يشهد حفل التخرج السنوى لمدارس النيل الدولية

شهد اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، فعاليات حفل التخرج السنوى لمدارس النيل المصرية الدولية للعام الدراسى 2024-2023، والذى أقيم بمقر المدرسة، وسط مشاركة لأولياء الأمور وأسر الطلاب.

جاء ذلك بحضور الدكتور لؤى سعد الدين، نائب رئيس جامعة أسوان، والمهندس محمد الرشيدى مدير مديرية التربية والتعليم، والدكتور عماد العجان مدير عام مدارس النيل، وحنان ثابت مدير مدارس النيل المصرية بأسوان، بالإضافة إلى القيادات التنفيذية.

محافظ أسوان يعبر عن سعادته لمشاركة أبناءه وبناته

وفي كلمته، عبر اللواء أشرف عطية عن سعادته لمشاركة أبناءه وبناته طلاب مدارس النيل المصرية فرحة تكريمهم للانتقال لمراحل تعليمية متقدمة داخل هذا الصرح التعليمى النموذجى بأحد أهم المدن الذكية، وهى مدينة أسوان الجديدة.

أكد عطية أن مدارس النيل المصرية تمثل نموذجًا متميزًا لتحسين جودة التعليم باستخدام الطرق والأساليب التكنولوجية الحديثة، وهو ما يساهم فى خلق جيل قادر على التعامل مع معطيات العصر، ويتواكب مع التطور العلمى والتكنولوجى المستقبل.

أشار اللواء أشرف عطية إلى أهمية استثمار أبنائنا للفرصة فى النجاح والتفوق والتميز لأنهم كنز وثروة هذا الوطن الواجب علينا رعايته وحمايته، وبهذا التفوق سيكونوا فى طليعة مصرنا الحبيبة فى الجمهورية الجديدة تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى، ولتكون أسوان منارة للتعلم والمعرفة، فالتعليم هو السبيل الوحيد لتقدم الأمم وبناء جيلًا قويًا قادرًا على مواجهة التحديات ودفع عجلة التنمية للأمام.

وطالب عطية الطلاب بأن يقتدوا بأبناء مصر البارزين، وعلى رأسهم العالم الراحل الدكتور أحمد زويل، وجراح القلب العالمى الدكتور مجدى يعقوب وغيرهم الذين سخروا علمهم ونبوغهم فى خدمة وطنهم، هذا وكانت قد بدأت فعاليات الحفل بالسلام الوطنى.

أعقب ذلك تقديم العديد من الفقرات الغنائية والإستعراضية والمسرحية، فضلًا عن إهداء طلاب المدرسة بورترية لمحافظ أسوان تقديرًا لدعمه للعملية التعليمية بالمدرسة.

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