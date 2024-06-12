الأربعاء 12 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

"المعادن الثمينة" تُعلن نجاح تصدير الشحنة الثانية من المشغولات الذهبية

المشغولات الذهبية
المشغولات الذهبية

كشف ممدوح عبد الله عضو مجلس إدارة شعبة المعادن والذهب بغرفة الصناعات المعدنية في اتحاد الصناعات، عن نجاح تصدير ثاني شحنة للسوق الأمريكي، وتبلغ 20 كيلو جرامًا من المشغولات الذهبية، بأحدث الأشكال والموديلات، في إطار خطة التواجد بالأسواق الخارجية وزيادة الصادرات للخارج.

وقال "عبد الله"، في تصريحات صحفية، إن الشحنة البالغة 20 كيلو جرامًا، والتي تم توجيهها إلى السوق الأمريكي، هى محاولة للتوسع في التصدير للأسواق المختلفة، مشيرًا إلى أن السوق الأمريكي أحد أهم أسواق الذهب والمعادن في العالم، والتصدير له يعتبر نقطة انطلاق مهمة للتواجد بالمنتجات المصرية في الأسواق الدولية.

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حصيله تصدير المشغولات الذهبية 

وأشار إلى أن حصيلة تصدير المشغولات الذهب تعود للسوق، في صورة ذهب خام ووجه الاستفادة هنا هو تشغيل المصانع، وكذلك الحصول على المصنعية بالدولار وهذا يعني حصيلة دولارية للدولة، كما أن التوسع في التصدير يساهم في تشغيل عمالة أكبر في المصانع، والتوسع في تشغيل المصانع لفترات إضافية، خاصة عقب حدوث تراجعات في مبيعات المشغولات بالسوق المحلي.

ولفت: إلى أن "التصدير للخارج لن يؤدي إلى نقص معروض الذهب في مصر؛ لأننا نصدر مشغولات بها قيمة مضافة مصرية، ويعود إلينا الذهب في صورة خام نُعيد تشغيله مرة أخرى، وهذا يُساهم في تحريك السوق ويؤدي إلى تشغيل المصانع المختلفة".

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