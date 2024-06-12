الأربعاء 12 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

تعليم الإسماعيلية: لا شكاوى فى الفترة الأولى من امتحانات الثانوية العامة اليوم

امتحانات الثانوية
امتحانات الثانوية

قال الدكتور محمد البحيري، وكيل وزارة التربية والتعليم بالإسماعيلية، إن لجان الثانوية العامة بمحافظة الإسماعيلية الـ31 أنهت امتحان الاقتصاد في موعده، ولم ترصد غرفة عمليات مديرية التربية والتعليم أي شكاوى أو مشكلات خلال الفترة الأولى من الامتحانات.

 

وأوضح البحيري أن امتحانات الثانوية العامة تسير بشكل طبيعي داخل المحافظة دون حدوث أي مشكلات أو شكاوى، ومن المقرر أن تطلق امتحان الإحصاء في الفترة الثانية اليوم الأربعاء.

 

واستقبلت 31 لجنة من لجان الثانوية العامة في محافظة الإسماعيلية، اليوم الأربعاء، 9700 طالب وطالب لأداء امتحانات المواد غير المضافة.


وانطلقت امتحانات الثانوية العامة 2024، الإثنين، 10 يونيو، بأداء الطلاب الامتحان في مادتي التربية الدينية والتربية الوطنية. 

 

وتقدم لأداء امتحانات الثانوية العامة هذا العام 745 ألفًا و86 طالبًا، موزعين على 1981 لجنة سير على مستوى الجمهورية، و7 لجان تقدير، بالإضافة إلى81 طالبًا يؤدون الامتحان داخل السجون، و38 طالبًا بمستشفى سرطان الأطفال، و255 طالبًا من المكفوفين، و3306 طلاب دمج تعليمي، و1646 طالبًا بمدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا. وشددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني على ضرورة أن يلتزم الطالب بحدود تظليل دائرة الإجابة التي يختارها فقط، وبشكل كامل حتى لا يكون هناك شك في إجابته، وفي حالة اختياره إجابة خاطئة يقوم بوضع علامة × واضحة على الإجابة الخاطئة وتظليل الإجابة الصحيحة تظليلًا كاملًا.

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