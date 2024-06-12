الأربعاء 12 يونيو 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

"عمليات تعليم دمياط" تتابع شكاوى امتحانات الثانوية العامة

تعليم دمياط
تعليم دمياط

تابعت غرفة عمليات مديرية التربية والتعليم في محافظة دمياط سير امتحانات الاقتصاد والإحصاء للثانوية العامة.

وأكد محمد رمضان غريب، وكيل وزارة التربية والتعليم بدمياط، انعقاد غرفة العمليات بديوان مديرية التربية والتعليم، منذ الصباح الباكر برئاسة محمد خفاجي وحضور اللجنة الثلاثية إيناس عبدالخالق ورحاب البراشي وعادل شميس وجميع المعنيين، لمتابعة سير أعمال امتحانات الثانوية العامة مع تواصل لحظى ومستمر مع غرفة عمليات وزارة التربية والتعليم وغرفة العمليات بالمحافظة وغرف العمليات الفرعية بالإدارات التعليمية العشرة، لمتابعة سير العملية الامتحانية لشهادة الثانوية العامة.

واستقبلت الإدارات التعليمية العشر الطلاب لأداء الامتحانات وسط إجراءات تأمينية مشددة والتزام الجميع بكل المهام المكلفين بها.

وتابعت غرفة العمليات تسليم صناديق الأسئلة وسط حراسة أمنية مشددة وحتى وصولها للجان، ثم إجراءات وانتظام دخول الطلاب للجان سير الامتحانات لأداء امتحان الاقتصاد والإحصاء.

وأشاد وكيل الوزارة بما لمسه من تضافر الجهود والتعاون الجاد والمثمر من كل الجهات المعنية، من أجل سير أعمال الامتحانات بكل يسر وسهولة بعيدًا عن أي قلق أو توتر.

كان تابع وكيل وزارة التربية والتعليم بدمياط توفير كل التجهيزات اللازمة بمقار اللجان لاستقبال الطلاب والمراقبين وتوفير الأجواء اللازمة لأداء الامتحانات، وتأمين اللجان وأماكن إقامة رؤساء اللجان والمراقبين وخطوط السير من وإلى اللجان، وتوفير كل احتياجاتهم، وكذلك الاطمئنان من آلية توزيع أوراق الأسئلة ووصولها للجان بالتنسيق مع كل الجهات المعينة.

وخلال جولاته التفقدية لمقار اللجان، شدد على تواجد مراوح الحائط والتأكد من عملها بكفاءة والتهوية المناسبة لخلق مناخ ملائم للطلاب، بالإضافة إلى توافر المياه المبردة لمساعدة الطلاب على التغلب على حرارة الجو والتأكد من صيانة دورات المياه، ومن سلامة وسائل الإنارة وكفاءة الأثاث ومناسبته للمرحلة العمرية.

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