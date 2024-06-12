الأربعاء 12 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

القباج تتابع الاستعدادات النهائية لخطة تصعيد حجاج الجمعيات

وزيرة التضامن
وزيرة التضامن

تتابع نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، الاستعدادات النهائية لخطة تصعيد حجاج الجمعيات الأهلية للمشاعر المقدسة، حيث من المقرر أن تقوم بعثة حج الجمعيات الأهلية برئاسة أيمن عبدالموجود، مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي، بتنفيذ خطة تصعيد الحجاج على صعيد عرفات بداية من صباح يوم الجمعة المقبل.

وأتمت بعثة حج الجمعيات الأهلية كل الاستعدادات لضمان نجاح خطة التصعيد، حيث تم استلام مخيمات حجاج الجمعيات الأهلية على صعيد عرفات ومشعر منى.

وقام رئيس بعثة حج الجمعيات الأهلية بتشكيل عدة لجان للمعاينة ومتابعة الاستعدادات الخاصة بالخيم داخل عرفات ومنى، وتوفير وسائل التنقل، وتوفير الإعاشة للحجيج طوال فترة التواجد، وحددت كل لجنة الخدمات المطلوب توفيرها خلال التواجد بالمشاعر المقدسة، وتجرى زيارات ميدانية يومية، ووضعت عدة ملاحظات، ثم تقوم بالتنسيق الكامل مع الجهات المعنية لتلافي أي ملاحظات موجودة قبل الاستلام النهائي للخيم.

وزيرة التضامن: الفن التشكيلى يعكس ثقافة المجتمعات وتاريخها

وأكد عبدالموجود أن هناك تنسيقًا كاملًا مع السلطات السعودية فيما يخص استلام الأماكن المخصصة للحجاج في عرفات ومني، حيث يتم بحث ومراجعة كل الخدمات والمزايا المقدمة للحجاج في المشاعر المقدسة، بالإضافة إلى معاينة موقع بعثة حجاج الجمعيات في مني وعرفات وموقف انتظار السيارات الناقلة للحجاج خلال فترة المشاعر.

 

المخيمات

 

كما أن هناك توجيهًا للمشرفين بعدة إجراءات تشمل استلام المخيمات ووضع اسم كل مشرف على المخيم واسم كل حاج على سريره الخاص "صوفا بيد"، ثم يستلم المشرفون الأتوبيسات الخاصة بنقل الحجاج، ووضع ملصق باسم المشرف ورقمه، مع فحص الباص جيدًا، والتأكد من مطابقته المواصفات الموضوعة من قبل اللجنة الخاصة بالنقل والمواصلات.

كما سيتم تقسيم البعثة لجزءين، الجزء الأول لاستقبال الحجاج في عرفات، والجزء الآخر متابعة مغادرة الحجاج من الفنادق.

وأعدت البعثة مخيمات منفصلة للرجال والسيدات، ووجبات جافة وساخنة، ومشروبات ومرطبات، وتكييفات فيريون لتتناسب مع طبيعة المناخ خلال تلك الفترة في المملكة العربية السعودية.

وأشار رئيس بعثة حج الجمعيات الأهلية إلى أن الحالة الصحية لحجاج الجمعيات الأهلية بخير، كما أن هناك حالة متابعة للحجاج من خلال تواجد العيادات الطبية التابعة لبعثة وزارة الصحة طوال الـ٢٤ ساعة، حيث يتم تقديم كل الاستشارات الطبية وتوقيع الكشف الفوري حال وجود أى شكوى.

نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي حجاج الجمعيات الأهلية مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي حج الجمعيات

مواد متعلقة

وزيرة التضامن: الفن التشكيلى يعكس ثقافة المجتمعات وتاريخها

القباج: نقدم حزمة من التسهيلات لإنشاء وتطوير حضانات للقطاعين الخاص والأهلى

الاستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة والكشف الطبى للمعاقين بالرقم القومي

وزيرة التضامن تشهد إطلاق صندوق استثمار شفاء الأورمان

التضامن: استمرار الكشف عن تعاطى المخدرات لسائقى الحافلات المدرسية

القباج: البيئة التعليمية أحد أهم أهداف الوقاية من الإدمان في العالم العربي

مدير صندوق علاج الإدمان: انخفاض نسب تعاطي سائقي الحافلات المدرسية إلى 0.4%

المشروع القومي للحفاظ على كيان الأسرة المصرية "مودة" ينظم معسكر إعداد الكوادر

الأكثر قراءة

قرار عاجل من "التعليم" بشأن المصروفات الدراسية في العام الجديد 2024 - 2025

قناة السويس تحقق إنجازًا غير مسبوق فى عام.. وتكشف خطتها للنهوض بسياحة اليخوت

كشف أسباب حريق المنقف بالكويت.. وإنذار عاجل لأصحاب العقارات

محافظ الغربية يتابع الحملة المكبرة لإزالة برج سكني مكون من 14 طابقا بشارع البحر

مكافحة المنشطات تكشف التفاصيل الكاملة في موقف رمضان صبحي ومدة إيقافه

معظمهم عمال.. وفاة 39 شخصًا جراء حريق ضخم فى منطقة المنقف بالكويت

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مدحت بشاى

الحكيم.. وجدوى الكتابة

صفاء النجار

دعانى لبيته «1»

إبراهيم داود

عن كرة القدم البسيطة وصعوبتها

منى رجب

تغليظ العقوبات.. حماية للفتاة والمرأة المصرية

ماجد حبته

استجابة إنسانية لغزة

حسين دعسة

وزيرة الثقافة الأردنية هيفاء النجار: جريدة الشرق العربي.. مرجع أردني لتراثنا الإنساني

جلال حمام

صفقة غامضة.. قتال أم سلام؟

د.كريمة الحفناوى

ماذا نريد من قانون العمل الجديد

صور

ندوة مجلس نقابة الصحفيين مع رؤساء مجالس إدارة وتحرير الصحف القومية

لحظات مميزة.. خالد النبوى وابنه فى العرض الخاص لمسرحية "أهل الكهف"

وزيرة الثقافة تفتتح المعرض العام للأوبرا

محطة تل أبيب

المزيد

رسالة سرية من بلينكن لإسرائيل تكشف "حجر العثرة" في مفاوضات هدنة غزة

الانسحاب من غزة وجدول لوقف الحرب.. أبرز تعديلات حماس على مقترح الهدنة

حرب الإبادة لا تتوقف.. جيش الاحتلال يواصل عدوانه الوحشي على غزة لليوم الـ250