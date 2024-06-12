تباين الآراء عقب امتحان الاقتصاد للثانوية العامة في الإسكندرية

أنهى طلاب الثانوية العامة بمدرسة محمد نجيب بمنطقة الهانوفيل غرب الإسكندرية، الفترة الأولى من امتحانات مادة الاقتصاد، وتباين آراء الطلاب بين وجود أسئلة سهلة وأخرى صعبة وغير مباشرة، كما أعرب أولياء الأمور عن قلقهم مع بدء الامتحانات.

وقالت مها محمود، وليه إحدى الطالبات، إن ابنتها قامت بإخبارها أن أسئلة الاقتصاد جاءت سهلة في متناول الطالب المتوسط وتم الإجابة عليها بيسر وفي وقت قصير، بينما قالت أخرى إن نجلها أخبرها بصعوبة الامتحان وأن الأسئلة كانت غير مباشرة وكانت تحتاج إلى وقت أكبر وتركيز لفهم الأسئلة والإجابة عليها.

وانطلقت امتحانات الثانوية العامة 2024، الإثنين، 10 يونيو، بأداء الطلاب الامتحان في مادتي التربية الدينية والتربية الوطنية.

وتقدم لأداء امتحانات الثانوية العامة هذا العام، 745 ألفًا و86 طالبًا، موزعين على 1981 لجنة سير على مستوى الجمهورية، و7 لجان تقدير، بالإضافة إلى81 طالبًا يؤدون الامتحان داخل السجون و38 طالبًا بمستشفى سرطان الأطفال و255 طالبًا من المكفوفين، و3306 طلاب دمج تعليمي، و1646 طالبًا بمدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا. وشددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، على ضرورة أن يلتزم الطالب بحدود تظليل دائرة الإجابة التي يختارها فقط، وبشكل كامل حتى لا يكون هناك شك في إجابته وفي حالة اختياره إجابة خاطئة يقوم بوضع علامة × واضحة على الإجابة الخاطئة وتظليل الإجابة الصحيحة تظليلا كاملا.